Un climatólogo advierte que "hay Súper Niño para rato" y se extenderá hasta 2028

El director del Observatorio Climatológico de Salsipuedes, Mario Navarro, advirtió que el fenómeno del "Súper Niño" va a perdurar "por un largo tiempo" que se extenderá hasta los primeros meses de 2028, con diferentes impactos en todo el planeta y que, en el caso argentino, puede representar importantes beneficios para la economía agrícola "si sabemos hacer las cosas bien".