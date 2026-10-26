Un climatólogo advierte que "hay Súper Niño para rato" y se extenderá hasta 2028

Resumen para apurados
- El climatólogo Mario Navarro advirtió en Argentina que el fenómeno de Súper Niño se extenderá hasta 2028 debido a la entrada de persistentes sistemas de baja presión.
- El evento avanza de forma pausada pero provocará lluvias récord de hasta 300 mm en cortos períodos, alternando baches secos con fuertes tormentas en diversas provincias.
- El fenómeno beneficiará al agro si se aplican buenas estrategias de siembra, aunque generará graves riesgos de inundaciones históricas en la región hasta disiparse en 2028.
El director del Observatorio Climatológico de Salsipuedes, Mario Navarro, advirtió que el fenómeno del "Súper Niño" va a perdurar "por un largo tiempo" que se extenderá hasta los primeros meses de 2028, con diferentes impactos en todo el planeta y que, en el caso argentino, puede representar importantes beneficios para la economía agrícola "si sabemos hacer las cosas bien".
"Van a ser dos años, 2027 y 2028, para prepararse, vamos a tener récords y cosas que nunca se han visto en los últimos 135 años en el mundo", adelantó.
Navarro dijo que "El Niño está desperezándose, lento y pausado, debido al sistema de baja presión que está entrando", además de aclarar que "se queda por un largo tiempo, no solamente este 2026, sino también 2027 y 2028".
En marzo "se llueve todo"
En declaraciones al canal Agrositio, Navarro indicó que la máxima expresión del fenómeno se va a dar a partir de la segunda quincena de febrero de 2027 y que en marzo "se llueve todo", aunque aclaró que en general las precipitaciones serán "equilibradas".
"Puede haber eventos de 300 milímetros en un solo día, pero no van a ser en forma generalizada", pronosticó, al tiempo que aclaró que "van a ser lluvias cada 20, 50, 100 kilómetros cuadrados".
Al respecto, señaló que puede darse "algún evento significativo en el centro-este y sudeste de la provincia de Córdoba, centro, sud-sudeste y este de Santa Fe, este, noreste y sud- sudeste de Buenos Aires, nor-noreste de La Pampa, centro este y sudeste de Entre Ríos, con lluvias significativas en cortos períodos".
En la etapa final de este Niño, en el primer trimestre de 2028 "va a haber una disminución y entrar en una neutralidad".
"Vamos a terminar las fiestas con lluvias y comenzar el 2027 con lluvias", proyectó.
Estrategia de siembra
En un panorama en el que habrá que prestar atención a las variaciones quincenales, Navarro puso el acento en "la estrategia de los ingenieros (agrónomos)" y recomendó para la zona maicera "sembrar un poquito al comienzo, en la segunda quincena de noviembre, primera de diciembre y primera de enero".
"Tenemos dos años y medio en lo que si en Argentina sabemos hacer las cosas bien y hacemos los buenos híbridos que tenemos, vamos a sacarle un trecho largo al terreno", expresó.
En ese sentido, puntualizó la importancia de "saber tener estrategia en los niveles de lluvia, viento y en heliofanía (tiempo de exposición al brillo solar de una zona específica) efectiva y difusa".
Temperaturas
Asimismo, anticipó que "las temperaturas van a ser por debajo de la media normal, como comenzó octubre; noviembre va a levantar vuelo, despacito pero seguro, y después vamos a tener lluvias de menor a mayor cuantía".
"No se desesperen porque las lluvias de noviembre y diciembre van a ser de 60, 80 milímetros, en algunos lugares de 100 milímetros", dijo, para agregar que "lamentablemente todo no es parejo, recién se va a emparejar la situación a partir de la segunda parte de febrero, marzo y abril".
Navarro adelantó también que "enero va a tener lluvias, va a ser un año de temperaturas que al país le viene bien, fresco a la noche, templado a la tarde".
Las lluvias siempre llegan
"Por eso va a haber temperaturas máximas de 30 a 34 grados, sensación térmica de 36 a 37 grados en enero. Va a haber un poquito de baches, no se asusten, pero las lluvias al final llegan", anticipó.
En cuanto a la situación regional, indicó que "todavía Sudamérica está en buenos rumbos y en muy buena performance para todo lo que es la zona núcleo del territorio nacional".
Chile, Estados Unidos, Europa e India
"Atención Chile, El Niño se lo lleva puesto durante seis meses, va a ser una bomba en inundación", alertó, por lo que sostuvo que hay que prestar atención a lo que ocurrirá en "Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén, que se están llevando mucha lluvia y granizo de envergadura".
Tras describir que en el norte de Sudamérica "El Niño ya está en una expresión bastante heavy", señaló que "Estados Unidos van a tener un invierno bastante crudo pero húmedo, pero después viene una etapa bastante seca para ellos, así como para Europa e India".
Lluvias en el norte
"Tenemos un problema, en la segunda parte de diciembre, enero y febrero se llueve todo en Paraguay, Perú y Bolivia. Eso va a traer consecuencias sobre el noroeste de Salta, Tucumán, Jujuy, Formosa, Chaco. Todavía no empezó lo más grande".
Respecto a Brasil, Navarro señaló que el fenómeno "ha empezado de Río de Janeiro hacia el sur y se va a triplicar el valor de lluvias, creo que va a ser el récord de los últimos 90 años", al igual que en Uruguay, con "eventos de 100, 200 y 300 milímetros".
"Uno de los sectores que para mí va a ser la vedette de este año y se lleva todos los laureles es el centro norte patagónico, se va a llevar más del 300% del agua de lo normal, va a ser histórico", aseguró.