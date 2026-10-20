"Súper Niño" en Argentina: qué pasará con el clima durante las vacaciones de verano 2027
El fenómeno climático podría alcanzar su máxima intensidad en diciembre y extender sus efectos hasta los primeros meses de 2027. Los pronósticos anticipan precipitaciones superiores a los valores normales en amplias regiones de la Argentina, con riesgo de inundaciones y anegamientos.
Resumen para apurados
- El SMN prevé que un "Súper Niño" provocará lluvias intensas en Argentina durante el verano 2027 debido al calentamiento anómalo del océano Pacífico.
- El fenómeno alcanzaría su pico en diciembre de 2026 tras registrarse una probabilidad del 100% de desarrollo, afectando previamente con crecidas al noreste y la Mesopotamia.
- El exceso hídrico amenaza con anegamientos e inundaciones que condicionarán la temporada turística en la Costa Atlántica y afectarán las economías productivas regionales.
Las próximas vacaciones de verano podrían estar condicionadas por la evolución de El Niño, un fenómeno climático que favorecería las lluvias abundantes y las tormentas en distintas regiones de la Argentina. Entre las zonas bajo observación se encuentra la Costa Atlántica bonaerense, uno de los principales destinos turísticos durante diciembre, enero y febrero.
Los pronósticos climáticos advierten sobre la posibilidad de precipitaciones por encima de los valores habituales para esta época del año, además de episodios de tormentas intensas y excesos de agua. El escenario también genera preocupación en sectores del noreste argentino y la Mesopotamia, donde ya se registraron inundaciones y crecidas de cursos de agua.
De acuerdo con las previsiones difundidas, la influencia del fenómeno podría extenderse durante los últimos meses de 2026 y los primeros de 2027. Sin embargo, esto no significa que las lluvias vayan a ser constantes durante toda la temporada ni que todos los destinos turísticos vayan a experimentar las mismas condiciones.
Qué se espera para las vacaciones de verano en la Costa Atlántica
La Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires aparece entre las regiones que deberán seguir de cerca la evolución de El Niño durante el verano. Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y otros destinos turísticos podrían verse alcanzados por períodos de lluvias intensas y tormentas, dependiendo de cómo se desarrollen las condiciones atmosféricas.
El riesgo señalado por los especialistas está relacionado con la posibilidad de que las precipitaciones acumuladas superen los registros normales. En determinadas circunstancias, este escenario puede provocar anegamientos, crecidas de arroyos y dificultades en zonas vulnerables a las inundaciones.
La previsión, no obstante, no permite anticipar desde ahora qué días lloverá en cada localidad ni determinar cómo estará el tiempo durante una semana específica de vacaciones. Para eso será necesario consultar los pronósticos meteorológicos de corto plazo a medida que se acerquen las fechas de viaje.
El fenómeno también podría influir sobre otras regiones del país, especialmente el centro, el noreste y la Mesopotamia, donde los excesos hídricos representan una preocupación por sus posibles consecuencias sobre las poblaciones, la infraestructura y las actividades productivas.
El Niño podría intensificarse hacia diciembre
El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) citado en las previsiones para este período señala una probabilidad del 100% de que se mantenga la fase de El Niño durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026, de acuerdo con los modelos dinámicos y estadísticos mencionados en ese reporte.
Los pronósticos contemplan, además, que el fenómeno continúe intensificándose y alcance una categoría de gran intensidad. Las estimaciones internacionales también apuntan a un posible máximo hacia diciembre, con efectos que podrían prolongarse durante el verano y llegar hasta febrero o marzo de 2027.
Estas proyecciones deben interpretarse como tendencias climáticas y no como una descripción exacta del tiempo que habrá en cada destino. La intensidad y la distribución de las lluvias pueden variar según la región y la evolución de los sistemas atmosféricos.
Qué es el "Súper Niño" y cómo puede modificar el clima en Argentina
El Niño forma parte del fenómeno climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Se desarrolla cuando las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial se mantienen por encima de los valores normales y generan cambios en la circulación atmosférica.
Esas alteraciones pueden modificar los patrones de precipitaciones y temperaturas en diferentes partes del planeta. En la Argentina, El Niño suele asociarse con una mayor probabilidad de lluvias superiores a las habituales en sectores del centro y el noreste, aunque sus efectos no son uniformes en todo el territorio.
La expresión “Súper Niño” se utiliza para describir episodios particularmente intensos, pero no constituye por sí misma una categoría oficial independiente. Para determinar la evolución del fenómeno, los organismos especializados analizan las temperaturas del océano, los patrones atmosféricos y los modelos de predicción climática.
En el contexto de las vacaciones de verano, la principal advertencia está vinculada con la posibilidad de lluvias abundantes, tormentas fuertes y excesos de agua en algunas regiones. La evolución de El Niño será un factor importante para seguir durante los próximos meses, aunque las condiciones concretas de cada destino se conocerán con mayor precisión a medida que se acerque la temporada turística.