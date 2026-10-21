Por qué el triunfo de Boca dejó a Atlético Tucumán un paso más cerca de la Libertadores

“Veremos qué sucede con el tiempo”, concluyó Falcioni. Y quizás esa sea, por ahora, la postura más sensata: dejar que las piezas se acomoden en un escenario que todavía depende de varios resultados. Atlético deberá superar a Platense y Boca tendrá que hacer lo propio en sus respectivas competencias para que las cuentas empiecen a transformarse en certezas. Pero nada de eso le quita valor a lo ocurrido el martes. En medio de una temporada cargada de preocupaciones, el “Decano” encontró un nuevo motivo para ilusionarse. El presente lo obliga a mirar hacia abajo por los promedios, es cierto. Pero la Copa Argentina y un resultado ajeno le permiten levantar la vista y, por qué no, volver a soñar con aquellas inolvidables noches de Libertadores.