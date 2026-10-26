ARCA reglamentó las modificaciones de la ley de Inocencia Fiscal II

A través de la Resolución General N° 5916/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, se reglamentó la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso al régimen, la incorporación de los grandes contribuyentes nacionales y la precisión del tratamiento aplicable a los funcionarios públicos. Asimismo, se prevé que la falta de bancarización de una operación no implicaría, por sí sola, la exclusión del contribuyente del régimen.