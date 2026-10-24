Consumo: el 50% de los argentinos opta por marcas económicas

Los consumidores alrededor del mundo continúan adaptándose a cambios económicos, avances tecnológicos y nuevas prioridades de bienestar. Los resultados de Consumer Outlook 2027, el estudio global de NielsenIQ (NIQ) que analiza las perspectivas financieras, prioridades de gasto, preocupaciones y comportamientos de los consumidores hacia el futuro, muestran que América Latina destaca por su capacidad de adaptación, con consumidores cada vez más estratégicos, digitales y enfocados en maximizar el valor de cada compra.
La gestión financiera se ha convertido en una prioridad para los hogares de la región. El estudio revela que el 76% de los latinoamericanos busca activamente fuentes adicionales de ingresos y que 40% consideraría cambiar de empleo para fortalecer su estabilidad laboral.
Al mismo tiempo, el 37,3% afirma estar en una mejor situación financiera que hace un año, mientras que 28,7% considera que ha empeorado, reflejando una región diversa donde los consumidores continúan adaptándose a diferentes realidades económicas.
Las principales preocupaciones para los próximos meses son el aumento de los precios de los alimentos (29%), el incremento de los servicios básicos (19%) y una posible desaceleración económica (17%).
La delincuencia (15%) y la inestabilidad política (14%) también figuran entre los temas más relevantes para los consumidores de la región.
En este contexto, las decisiones de compra se vuelven más selectivas. El 64,1% de los consumidores afirma que prefiere ahorrar cuando un producto no ofrece beneficios claramente superiores, mientras que 58,7% asegura que, cuando decide gastar más, busca opciones claramente premium.
Tendencia nacional
En la Argentina, como antecedente local, el 74% compró con mayor cuidado los productos de necesidad cotidiana y el 50% pasó de marcas conocidas a otras menos costosas durante el último año, frente al 41% en Latinoamérica. Además, el 54% compró más en tiendas de descuento y el 44% aplazó compras hasta encontrar una oferta.
Al definir productos o experiencias de lujo, el 55% de los encuestados argentinos menciona los materiales de alta calidad y el 48%, la durabilidad.
La inteligencia artificial (IA) está ganando influencia dentro del recorrido de compra. De acuerdo con el estudio, 58% de los consumidores latinoamericanos afirma haber sido influenciado por recomendaciones generadas mediante IA y 29% ya utiliza estas herramientas para investigar o decidir qué comprar. En Argentina, el 38% de la generación Z y el 31% de los millennials utilizó herramientas o aplicaciones de IA en los últimos 30 días. Se trata de uso general de IA. Entre los millennials usuarios de móviles, el 76% compró online desde el teléfono en ese período. Al mismo tiempo, el bienestar se consolida como una de las tendencias con mayor potencial de crecimiento.