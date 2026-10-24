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Consumo: el 50% de los argentinos opta por marcas económicas

Siete de cada 10 consumidores compró con mayor cuidado los productos de necesidad cotidiana, según un sondeo de Nielsen.

EN GÓNDOLAS. Las decisiones de compra se volvieron más selectivas.
EN GÓNDOLAS. Las decisiones de compra se volvieron más selectivas.
Por Redacción Economía Hace 6 Hs

Los consumidores alrededor del mundo continúan adaptándose a cambios económicos, avances tecnológicos y nuevas prioridades de bienestar. Los resultados de Consumer Outlook 2027, el estudio global de NielsenIQ (NIQ) que analiza las perspectivas financieras, prioridades de gasto, preocupaciones y comportamientos de los consumidores hacia el futuro, muestran que América Latina destaca por su capacidad de adaptación, con consumidores cada vez más estratégicos, digitales y enfocados en maximizar el valor de cada compra.

La gestión financiera se ha convertido en una prioridad para los hogares de la región. El estudio revela que el 76% de los latinoamericanos busca activamente fuentes adicionales de ingresos y que 40% consideraría cambiar de empleo para fortalecer su estabilidad laboral.

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Al mismo tiempo, el 37,3% afirma estar en una mejor situación financiera que hace un año, mientras que 28,7% considera que ha empeorado, reflejando una región diversa donde los consumidores continúan adaptándose a diferentes realidades económicas.

Las principales preocupaciones para los próximos meses son el aumento de los precios de los alimentos (29%), el incremento de los servicios básicos (19%) y una posible desaceleración económica (17%).

La delincuencia (15%) y la inestabilidad política (14%) también figuran entre los temas más relevantes para los consumidores de la región.

En este contexto, las decisiones de compra se vuelven más selectivas. El 64,1% de los consumidores afirma que prefiere ahorrar cuando un producto no ofrece beneficios claramente superiores, mientras que 58,7% asegura que, cuando decide gastar más, busca opciones claramente premium.

Tendencia nacional

En la Argentina, como antecedente local, el 74% compró con mayor cuidado los productos de necesidad cotidiana y el 50% pasó de marcas conocidas a otras menos costosas durante el último año, frente al 41% en Latinoamérica. Además, el 54% compró más en tiendas de descuento y el 44% aplazó compras hasta encontrar una oferta.

Al definir productos o experiencias de lujo, el 55% de los encuestados argentinos menciona los materiales de alta calidad y el 48%, la durabilidad.

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La inteligencia artificial (IA) está ganando influencia dentro del recorrido de compra. De acuerdo con el estudio, 58% de los consumidores latinoamericanos afirma haber sido influenciado por recomendaciones generadas mediante IA y 29% ya utiliza estas herramientas para investigar o decidir qué comprar. En Argentina, el 38% de la generación Z y el 31% de los millennials utilizó herramientas o aplicaciones de IA en los últimos 30 días. Se trata de uso general de IA. Entre los millennials usuarios de móviles, el 76% compró online desde el teléfono en ese período. Al mismo tiempo, el bienestar se consolida como una de las tendencias con mayor potencial de crecimiento.

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