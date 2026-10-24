Consumo: el 50% de los argentinos opta por marcas económicas

La inteligencia artificial (IA) está ganando influencia dentro del recorrido de compra. De acuerdo con el estudio, 58% de los consumidores latinoamericanos afirma haber sido influenciado por recomendaciones generadas mediante IA y 29% ya utiliza estas herramientas para investigar o decidir qué comprar. En Argentina, el 38% de la generación Z y el 31% de los millennials utilizó herramientas o aplicaciones de IA en los últimos 30 días. Se trata de uso general de IA. Entre los millennials usuarios de móviles, el 76% compró online desde el teléfono en ese período. Al mismo tiempo, el bienestar se consolida como una de las tendencias con mayor potencial de crecimiento.