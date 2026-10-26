¡A puro amor y lágrimas!: la impactante sorpresa de Tiago PZK para el cumpleaños de La Joaqui

Al ingresar al salón, la escena quebró por completo a "La Joaqui". La cantante se encontró de frente con su pareja, Tiago PZK, y un entorno festivo montado en absoluto hermetismo que la llevó a romper en llanto de felicidad de manera inmediata. Lejos de las controversias y las cámaras, el artista planificó una reunión íntima para agasajarla en su cumpleaños rodeada de sus seres queridos.