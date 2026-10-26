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¡A puro amor y lágrimas!: la impactante sorpresa de Tiago PZK para el cumpleaños de La Joaqui

El músico organizó una celebración secreta de Halloween inspirada en el universo cinematográfico de Tim Burton. Rodeada de sus hijas y afectos cercanos, la artista no contuvo la emoción tras semanas marcadas por la exposición pública de su romance.

Tiago PZK sorprendió a La Joaqui con una fiesta por su cumpleaños
Tiago PZK sorprendió a La Joaqui con una fiesta por su cumpleaños
Por Lourdes Agustina Correa Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tiago PZK sorprendió este domingo a La Joaqui con una fiesta secreta en un salón privado para celebrar su cumpleaños junto a sus hijas y afectos cercanos.
  • La celebración tuvo temática de Halloween inspirada en Tim Burton, tras la reciente confirmación de su noviazgo y las polémicas por la anterior relación de ella con Luck Ra.
  • El festejo consolida la relación de los artistas urbanos, alejándolos de las polémicas mediáticas y afianzando su vínculo de cara al público y a sus seguidores.
Resumen generado con IA

Al ingresar al salón, la escena quebró por completo a "La Joaqui". La cantante se encontró de frente con su pareja, Tiago PZK, y un entorno festivo montado en absoluto hermetismo que la llevó a romper en llanto de felicidad de manera inmediata. Lejos de las controversias y las cámaras, el artista planificó una reunión íntima para agasajarla en su cumpleaños rodeada de sus seres queridos.

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Entre lágrimas, sonrisas y un cálido abrazo que selló el reencuentro con un beso, la agasajada dejó en evidencia el impacto que le causó el gesto de su novio. La conmovedora reacción fue registrada en video y comenzó a circular con rapidez en plataformas digitales, conmoviendo a sus miles de seguidores.

Una fiesta a lo Tim Burton

Para celebrar el día especial de la artista este domingo, el salón fue transformado mediante una marcada ambientación de Halloween que combinó calaveras, arcos de globos negros y blancos, y toques alusivos al Día de los Muertos. La temática principal estuvo directamente inspirada en El extraño mundo de Jack, la célebre película producida por Tim Burton.

Los invitados cumplieron con la consigna de acudir con disfraces y atuendos especiales. Por su parte, la intérprete lució un look acorde a la estética gótica de la velada: un corset blanco, falda negra, medias de red oscuras y campera de cuero. En tanto, Tiago PZK se presentó con un conjunto total black.

El festejo contó además con la presencia fundamental de las hijas de la cantante, Shaina y Eva, quienes acompañaron a su madre en todo momento y formaron parte central de la conspiración para sorprenderla.

Post Instagram

Un romance consolidado tras la tormenta mediática

La celebración representó un paso de consolidación para la flamante pareja, que blanqueó su noviazgo a fines de septiembre tras una prolongada ola de rumores. Ambos se conocían y compartían una amistad desde hacía años, vínculo que en su momento despertó debates debido a la cercanía que también existía con Luck Ra, expareja de la cantante.

Frente a las especulaciones de infidelidad generadas luego de la ruptura, la propia artista se encargó de desactivar cualquier versión en declaraciones públicas: “Jamás le fui infiel a nadie”. En esa misma línea, remarcó con firmeza que “duelar no me inhabilita emocionalmente para continuar con mi vida”.

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Incluso, ante el reciente estreno de la canción "El que se la queda pierde" de Luck Ra junto a Khea, Tiago PZK prefirió responder en sus redes sociales con gestos irónicos y descontracturados. Tras haber viajado juntos a Colombia y deslumbrado en la alfombra roja de la gala de Vogue en México inspirados en Diego Rivera, la pareja optó por refugiarse en el afecto familiar.


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