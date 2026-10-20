Padres en Construcción: el nuevo newsletter de LA GACETA que invita a pensar la crianza

También habrá lugar para la salud mental, la soledad, los vínculos entre pares, el cansancio de los adultos y la distribución del tiempo de cuidado. Nos interesa explorar por qué cuesta tanto pedir ayuda, qué ocurre cuando las redes sociales se convierten en una fuente de respuestas sobre la crianza y cómo influyen las condiciones económicas y la falta de acompañamiento en la vida cotidiana de las familias.