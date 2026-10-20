Padres en Construcción: el nuevo newsletter de LA GACETA que invita a pensar la crianza
Criar no es seguir un manual ni tener todas las respuestas. Este nuevo espacio invita a explorar las preguntas que atraviesan a las familias, comprender los cambios de la infancia y la adolescencia y revisar nuestro propio papel como adultos.
Resumen para apurados
- LA GACETA lanzó en Tucumán su nuevo newsletter 'Padres en Construcción' para reflexionar sobre los desafíos y dilemas de la crianza y la vida familiar actual.
- El envío abordará el impacto de las pantallas, la adolescencia y la salud mental mediante consultas a especialistas y relatos reales, lejos de fórmulas ideales.
- Con este proyecto, el medio busca crear una comunidad de apoyo para que los adultos tomen decisiones informadas frente a las nuevas dinámicas de la infancia.
Criar a un hijo implica moverse constantemente entre lo que aprendimos, lo que deseamos y los desafíos inéditos que plantea el mundo de hoy. En ese recorrido aparecen contradicciones, dudas frente a las redes sociales y la incertidumbre de no saber siempre cómo acompañar a chicos que cambian más rápido que nuestras propias certezas.
Con esas inquietudes nace Padres en Construcción, el nuevo newsletter de LA GACETA dedicado a la crianza y las relaciones familiares. Una propuesta periodística que busca poner en palabras situaciones reconocibles para muchas familias, acercar información confiable y sumar voces que ayuden a comprender qué hay detrás de algunas conductas, conflictos y preocupaciones.
La idea no es enseñar a los padres cómo deben criar ni ofrecer fórmulas que prometan resolverlo todo. Cada familia tiene su historia, sus posibilidades y sus dificultades. Pero conocer mejor lo que sucede durante la infancia y la adolescencia, escuchar a quienes investigan estos procesos y reconocer nuestras propias contradicciones puede ayudarnos a tomar decisiones con más herramientas.
Las preguntas que aparecen en casa
Padres en Construcción abordará temas que forman parte de la vida familiar, aunque no siempre sepamos cómo hablar de ellos. Las pantallas, las redes sociales y la inteligencia artificial plantean nuevos desafíos para acompañar a chicos que conocen tecnologías que los adultos todavía estamos aprendiendo a comprender. La adolescencia, por su parte, modifica los vínculos y obliga a encontrar otras maneras de estar cerca, respetar la intimidad y sostener límites.
También habrá lugar para la salud mental, la soledad, los vínculos entre pares, el cansancio de los adultos y la distribución del tiempo de cuidado. Nos interesa explorar por qué cuesta tanto pedir ayuda, qué ocurre cuando las redes sociales se convierten en una fuente de respuestas sobre la crianza y cómo influyen las condiciones económicas y la falta de acompañamiento en la vida cotidiana de las familias.
Cada artículo partirá de una pregunta concreta, una historia, un dato o una situación de actualidad. A partir de allí, el aporte de especialistas y las experiencias de quienes atraviesan esos desafíos permitirán ampliar la mirada, sin perder de vista que detrás de cada cifra hay personas y detrás de cada conflicto hay una historia que merece ser escuchada.
Cómo suscribirse a Padres en Construcción
Con este nuevo newsletter, LA GACETA amplía su propuesta de contenidos para acompañar a sus lectores en una etapa de la vida que merece atención, información y nuevas oportunidades.
La invitación es a sumarse a esta comunidad, recibir sus contenidos y descubrir nuevas formas de cuidarse sin dejar de lado los deseos personales. Si querés suscribirte al newsletter, hacé click acá.
Si te reconocés en estas preguntas y querés recibir un análisis pausado sobre los desafíos de la infancia y la adolescencia, te invitamos a ser parte.