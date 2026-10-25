Qué es la degeneración macular asociada a la edad, la enfermedad que atraviesa Judi Dench

Resumen para apurados
- La actriz británica Judi Dench padece degeneración macular asociada a la edad, una afección que limita severamente su visión y actividad teatral a los 91 años.
- La enfermedad fue detectada mediante estudios oculares directos. Su avance responde al envejecimiento celular, predisposición genética y factores de riesgo ambiental.
- El caso resalta la necesidad de controles oftalmológicos regulares y preventivos para identificar anomalías en la retina antes de que causen daños visuales irreversibles.
Muchas veces la sociedad vincula de inmediato la pérdida de visión a la edad o al envejecimiento natural. Ese es precisamente el caso de la degeneración macular asociada a la edad que atraviesa Judi Dench. Pero en realidad existen diversos factores y condiciones que pueden afectar la mácula en etapas muy distintas de la vida, no solo a los 91 años como le sucedió a la actriz británica.
Existen condiciones neurológicas y vasculares que pueden impactar directamente en la vista. Un ejemplo de esto es la hipertensión endocraneana benigna (o idiopática), una alteración donde aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo alrededor del cerebro. Esta elevación de presión genera inflamación en el nervio óptico (papiledema) y, si no se detecta a tiempo, puede causar un daño progresivo e irreversible en la retina y mácula.
La asociación con la edad es el principal factor de la razón por la que Dench ya casi no puede ver al punto que no lee, ni tampoco distingue rostros arriba en el escenario (el teatro era su principal lugar de trabajo en la actualidad).
¿Lo de Dench se podía anticipar?
Las estructuras del ojo y del sistema nervioso que se evalúan en cada caso son diferentes. En el caso de Judi Dench, la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) se anticipa y diagnostica mediante estudios oculares directos. Se detecta principalmente a través de un examen de fondo de ojo y una Tomografía de Coherencia Óptica (OCT), un escaneo láser de alta precisión que muestra las capas microscópicas de la retina y la mácula. Estos exámenes permiten ver depósitos o vasos sanguíneos anómalos mucho antes de que la pérdida de visión sea severa.
El diagnóstico a la actriz británica le llegó en tiempo y forma. La responsabilidad entra en escena en este aspecto porque los controles oculares, como muchos proceden, no deben hacerse sólo cuando hay algo fuera de lo común que incomoda. En Dench la manifestación de la enfermedad se dio con la cronología de la DMAE.
En casos como el de una hipertensión endocraneana, si bien se manifiesta en una población determinada (mujeres en edad fértil, con cefaleas, pérdida de visión repentina y por lapsos, entre otros indicadores) diagnosticarla puede rozar tanto la anticipación como el retraso. En la actriz anticipar el deterioro natural progresivo es indiferente en cuanto al daño ocasionado.
¿Todas las personas de más de 90 años lo sufren?
A algunas personas les afecta de manera tan marcada como a Dench porque depende de una combinación de predisposición genética, factores ambientales y la variante específica de la enfermedad que se manifieste. La carga hereditaria influye marcadamente. Ciertas personas son propensas a acumular desechos en la retina con el paso del tiempo. En casos severos como el de Dench, la enfermedad avanza a fases avanzadas como la atrofia geográfica (muerte masiva de células en el centro de la retina) o se transforma en la forma húmeda (crecimiento de vasos sanguíneos anómalos que filtran sangre o fluido), generando manchas ciegas fijas en el centro del campo visual. Entre los factores de riesgo acumulados, el tabaquismo a lo largo de la vida (es el factor modificable más fuerte), la alta exposición a la luz solar sin protección, enfermedades cardiovasculares y dietas deficientes en antioxidantes aceleran significativamente la progresión del daño macular.
Trayectoria
Dench ganó el Oscar en 1999 como Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de la Reina Isabel I en Shakespeare apasionado (Shakespeare in Love); en total tiene ocho nominaciones. Un dato curioso de esta victoria es que sólo apareció unos 8 minutos en pantalla en toda la película. Además de los Oscar, Dench es una de las actrices más reconocidas de la historia del cine y el teatro británico: ostenta el título de Dame (Dama del Imperio Británico), ha ganado 10 premios BAFTA, 2 Globos de Oro y 7 premios Laurence Olivier de teatro. También alcanzó una gran popularidad mundial en el cine comercial por interpretar a "M", la jefa de James Bond, en siete películas de la saga 007.