Qué es la degeneración macular asociada a la edad, la enfermedad que atraviesa Judi Dench

¿Todas las personas de más de 90 años lo sufren?

A algunas personas les afecta de manera tan marcada como a Dench porque depende de una combinación de predisposición genética, factores ambientales y la variante específica de la enfermedad que se manifieste. La carga hereditaria influye marcadamente. Ciertas personas son propensas a acumular desechos en la retina con el paso del tiempo. En casos severos como el de Dench, la enfermedad avanza a fases avanzadas como la atrofia geográfica (muerte masiva de células en el centro de la retina) o se transforma en la forma húmeda (crecimiento de vasos sanguíneos anómalos que filtran sangre o fluido), generando manchas ciegas fijas en el centro del campo visual. Entre los factores de riesgo acumulados, el tabaquismo a lo largo de la vida (es el factor modificable más fuerte), la alta exposición a la luz solar sin protección, enfermedades cardiovasculares y dietas deficientes en antioxidantes aceleran significativamente la progresión del daño macular.