La imperdible miniserie argentina de cuatro capítulos que triunfa en Netflix y podés ver en una tarde

Las fronteras entre la vida y la muerte se desdibujan en una ficción que, a lo largo de cuatro capítulos, logra introducir al espectador en un mundo completamente inquietante. En esta propuesta basada en los cuentos de Mariana Enriquez, la esfera sobrenatural empieza a invadir la rutina de un pueblo castigado por los horrores de varios asesinatos y por la conexión con los muertos que desarrollan una mujer jubilada y su sobrina. Con el protagonismo de Mercedes Morán y Dolores Fonzi —en el rol de la hija de la protagonista—, “Mis muertos tristes” se desplaza con agilidad entre el terror, el drama gótico y la fantasía, ideal para disfrutar en una sola tarde.