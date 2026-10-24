La imperdible miniserie argentina de cuatro capítulos que triunfa en Netflix y podés ver en una tarde
Dirigida por Pablo Larraín, esta miniserie adapta el universo gótico de Mariana Enriquez. Con las actuaciones protagónicas de Mercedes Morán y Dolores Fonzi, la producción llegó a Netflix tras deslumbrar en el Festival de San Sebastián y recibir el elogio del propio Stephen King.
Resumen para apurados
- Netflix estrenó "Mis muertos tristes", miniserie argentina de Pablo Larraín con Mercedes Morán y Dolores Fonzi, que adapta relatos de terror gótico de Mariana Enriquez.
- La trama entrelaza el duelo, secretos familiares y apariciones en un pueblo tras un triple crimen, fusionando varios cuentos del libro "Un lugar soleado para gente sombría".
- Respaldada por Stephen King e histórica al competir en el Festival de San Sebastián, la serie se posiciona como una de las ficciones argentinas de mayor impacto internacional.
Las fronteras entre la vida y la muerte se desdibujan en una ficción que, a lo largo de cuatro capítulos, logra introducir al espectador en un mundo completamente inquietante. En esta propuesta basada en los cuentos de Mariana Enriquez, la esfera sobrenatural empieza a invadir la rutina de un pueblo castigado por los horrores de varios asesinatos y por la conexión con los muertos que desarrollan una mujer jubilada y su sobrina. Con el protagonismo de Mercedes Morán y Dolores Fonzi —en el rol de la hija de la protagonista—, “Mis muertos tristes” se desplaza con agilidad entre el terror, el drama gótico y la fantasía, ideal para disfrutar en una sola tarde.
Los personajes de Mariana Enriquez dieron el salto de las páginas a las pantallas de Netflix tras su estreno mundial en la competencia de la Sección Oficial de la 74.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La producción se presenta como un título de cuatro episodios que propone una articulación entre varios relatos de una de las autoras más valoradas de la literatura actual.
Un cruce de terror, traumas familiares y secretos ocultos
Los conflictos familiares y el horror se convierten en el eje vertebrador de este trabajo de Pablo Larraín, una de las figuras más influyentes del cine reciente tras dirigir proyectos como "Jackie" y "Spencer". La entrega logra afianzar una mirada que va más allá del susto efectista y se establece como una reflexión sobre la violencia y los vínculos que permanecen abiertos después de la pérdida, donde lo terrorífico “no está en los fantasmas, sino en lo que la sociedad esconde”.
La historia gira en torno a Ema (Mercedes Morán), una médica jubilada de 60 años que debe atravesar el duelo por la muerte de su madre. La mujer posee una habilidad particular: es capaz de ver y escuchar a los fallecidos, aunque intenta evitar que su percepción interfiera en su vida diaria o la conecte con el sufrimiento ajeno. En medio de ese proceso llega su sobrina Julie (Carolina Álvarez), quien comparte el mismo talento. Su arribo coincide con el estremecedor asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena.
Tensiones familiares y un fenómeno que sacude al pueblo
La llegada de Julie desata un fenómeno perturbador que altera el frágil equilibrio entre los vivos y los muertos, contagiando al vecindario con voces del más allá. A medida que los límites entre la existencia, el duelo y el deseo se desdibujan, Ema se ve obligada a involucrarse y enfrentarse a su pasado, a su hija Carolina —interpretada por Dolores Fonzi— y a los fantasmas que nunca dejó ir. El elenco se completa con destacadas actuaciones de Alejandra Flechner, en el rol de la hermana de Ema, junto a las participaciones de Carlos Portaluppi, Germán de Silva y la actriz chilena Luz Jiménez.
A pesar de llevar el título de uno de los relatos de Enriquez, la propuesta no es una adaptación lineal de un solo texto. El guion —escrito por el propio Larraín junto a la autora, Guillermo Calderón y Anastasia Ayazi— entrelaza pasajes y elementos de otros cuentos emblemáticos del libro Un lugar soleado para gente sombría, como “Julie” y “Cuando hablábamos con los muertos”. Esta ingeniería narrativa permitió construir un relato nuevo que condensa la violencia social, los lutos no resueltos y los secretos de familia tan característicos de la narrativa argentina.
El aval de Stephen King y su impacto en la crítica global
El proyecto desembarcó en el catálogo de Netflix con un respaldo internacional de enorme peso. Previo a su lanzamiento, la producción captó la atención del maestro del terror Stephen King, quien elogió la premisa en sus redes sociales calificándola como una “idea genial” y recomendando la labor de su director. Asimismo, la presentación de sus cuatro capítulos proyectados en un solo bloque en San Sebastián marcó un hito al convertirse en la primera producción televisiva en competir por la Concha de Oro en la Sección Oficial del certamen español.
La recepción de la prensa especializada y del público internacional no tardó en encender el debate. Mientras medios europeos como La Vanguardia y El Mundo destacaron su atmósfera asfixiante, la fotografía en tonos azulados de Sergio Armstrong y las interpretaciones del reparto, otros análisis señalaron la tensión entre la complejidad del universo literario original y las exigencias del formato de streaming. Sin embargo, las miradas coinciden en el impacto visual y emocional de la propuesta, posicionando a “Mis muertos tristes” como uno de los estrenos argentinos más potentes del año.