Lizy Tagliani lanzó una filosa frase sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui en MasterChef Celebrity

Así, lo que comenzó como una interpretación musical en el balcón de MasterChef Celebrity terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gala. La ocurrencia de Lizy Tagliani, sumada a las preguntas de Wanda Nara y las respuestas de Luck Ra, volvió a poner la separación del cantante y La Joaqui en el centro de la conversación en las redes sociales.