Lizy Tagliani lanzó una filosa frase sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui en MasterChef Celebrity

Resumen para apurados
- Lizy Tagliani lanzó un irónico comentario sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui en MasterChef Celebrity, luego de que el cantante entonara un tema romántico en el estudio.
- Sucedió cuando el músico cantó "La incondicional" desde el balcón. Tras la humorada, Wanda Nara le preguntó sobre presuntas infidelidades, las cuales el artista desmintió.
- El momento se volvió viral en redes sociales, reavivando el interés público por la ruptura de los artistas, mientras Luck Ra afirmó que mantiene una relación de respeto mutuo.
Un comentario de Lizy Tagliani sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui se robó todas las miradas durante una gala de eliminación de MasterChef Celebrity. Todo comenzó cuando el cantante cordobés interpretó un clásico de Luis Miguel desde el balcón y la humorista aprovechó la ocasión para lanzar una frase que rápidamente se volvió viral.
El momento ocurrió cuando Wanda Nara le pidió a Luck Ra que cantara una canción para acompañar a los participantes que competían frente a las hornallas. El artista, que seguía la gala desde el balcón junto a Lizy Tagliani, eligió interpretar “La incondicional”, uno de los clásicos más conocidos de Luis Miguel.
Sin embargo, mientras el cordobés entonaba la canción, la comediante interrumpió con un comentario que hizo referencia directa a su reciente ruptura con La Joaqui.
“Tan incondicional no era”, disparó Tagliani en vivo, provocando risas y sorpresa entre los presentes.
La frase no pasó inadvertida y rápidamente se replicó en las redes sociales. El chiste apuntó al final de la relación entre Luck Ra y La Joaqui, una pareja que había mantenido un noviazgo durante casi dos años y cuya separación se conoció a fines de julio.
Wanda Nara le preguntó a Luck Ra si se sintió “icardeado”
La conversación no terminó con el comentario de Lizy. Durante la gala, Wanda Nara también aprovechó la presencia del cantante para preguntarle por las versiones que circularon sobre su ruptura con la intérprete de música urbana.
En particular, la conductora quiso saber si Luck Ra se había sentido “icardeado”, en una referencia a su propia historia sentimental con Mauro Icardi.
El músico respondió en el tono distendido que caracterizaba el intercambio televisivo y habló sobre las situaciones que conoció a través de las redes sociales. Según relató, hubo cuestiones de las que se enteró por esa vía y sobre las que no mantuvo una conversación directa.
La separación también había alimentado especulaciones sobre una posible infidelidad y sobre la relación de La Joaqui con Tiago PZK, quien habría sido amigo del cantante cordobés. En ese contexto, Luck Ra desmintió que hubiera terceros en discordia durante su relación con la artista.
Luck Ra habló de su separación de La Joaqui: “Cero rencor”
Pese a las bromas y las versiones que circularon sobre la ruptura, Luck Ra buscó dejar en claro que mantiene una postura de respeto hacia su expareja.
“Yo puedo dar fe de que ella siempre me respetó mucho y yo, por eso, siempre la voy a respetar”, expresó frente a las cámaras.
El cantante también manifestó que no guarda resentimientos y que prefiere concentrarse en su presente personal. “Puede venir quien quiera, cero rencor. Por el momento, estoy en busca de la felicidad”, afirmó.
Así, lo que comenzó como una interpretación musical en el balcón de MasterChef Celebrity terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gala. La ocurrencia de Lizy Tagliani, sumada a las preguntas de Wanda Nara y las respuestas de Luck Ra, volvió a poner la separación del cantante y La Joaqui en el centro de la conversación en las redes sociales.