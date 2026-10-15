Luck Ra se quebró en llanto en "MasterChef Celebrity" al hablar de su mamá: “He fallado un montón”
El cantante se emocionó al preparar cupcakes dedicados a su madre y habló de la distancia que los separa, de sus culpas como hijo y de los rumores que rodearon su ruptura con La Joaqui. Wanda Nara lo consoló con un mensaje.
Resumen para apurados
- Luck Ra se quebró en llanto en MasterChef Celebrity al recordar a su madre y confesar su culpa por distanciarse de su familia para priorizar su carrera musical.
- En un desafío de repostería inspirado en fotos familiares, el músico habló de la distancia geográfica y del impacto que tuvieron los rumores sobre su ruptura con La Joaqui.
- Tras el desahogo, Wanda Nara intervino para consolarlo, dejando una de las escenas más emotivas de la temporada y mostrando la faceta personal del artista ante la audiencia.
Luck Ra protagonizó un emotivo momento en "MasterChef Celebrity" (Telefe) al recordar a su mamá durante un desafío de cocina. El cantante no pudo contener las lágrimas mientras preparaba un plato dedicado a ella y expresó cuánto le pesa la distancia y la sensación de haber dejado de lado a su familia para perseguir su sueño.
La consigna de los jurados consistía en preparar seis cupcakes inspirados en la persona que aparecía en una fotografía entregada a cada participante. En el caso del artista cordobés, la imagen era de su madre, un detalle que lo llevó a compartir sus sentimientos frente a las cámaras.
La emoción de Luck Ra al hablar de su mamá
“Yo vivo acá y ella es de Córdoba. No la veo hace mucho”, contó el cantante entre lágrimas, al explicar por qué la distancia con su madre lo afecta tanto.
Luego, profundizó en una preocupación que, según reconoció, lo acompaña con frecuencia. “Desde mi lado de hijo, me encantaría sentir que mi mamá pueda estar orgullosa de mí. Sé que como hijo he fallado un montón y he abandonado a toda mi familia para seguir mi sueño”, confesó.
Sus palabras reflejaron la culpa que siente por haberse alejado de sus seres queridos mientras avanzaba en su carrera artística.
Qué dijo sobre los rumores de su ruptura con La Joaqui
Durante la conversación, Luck Ra también se refirió a lo difícil que fue afrontar los rumores que circularon sobre su separación de La Joaqui. El cantante explicó que le dolía especialmente cómo esa situación podía afectar a su madre.
“Con todos estos quilombos que me han pasado, me fue muy duro explicarle que no soy nada de lo que decían. Me dolía más por ella que por mí”, aseguró.
Ante su angustia, Wanda Nara intervino para consolarlo y le transmitió un mensaje desde su experiencia como madre. “Como mamá te digo que sabemos muy bien quiénes son nuestros hijos porque los criamos y educamos. Estoy segura que tu mamá está muy orgullosa de vos”, le dijo.
Luck Ra respondió con una breve frase, todavía emocionado: “Ojalá”.