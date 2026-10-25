Luciano Pereyra sorprendió con un anuncio en vivo: le cantará al Papa León XIV en la misa de cierre en Luján

La noticia le había llegado apenas unos minutos antes de encarar la última canción del concierto. "Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa", confesó ante el público que estalló en aplausos y ovaciones. Para coronar el momento y sellar el lazo entre su fe y sus raíces, el músico improvisó un cambio inmediato en el setlist y regaló una sentida interpretación de «Solo le pido a Dios».