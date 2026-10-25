Luciano Pereyra sorprendió con un anuncio en vivo: le cantará al Papa León XIV en la misa de cierre en Luján
En medio de un show repleto y visiblemente conmovido, el artista de Luján reveló la noticia minutos antes de su tema final. El evento marcará su reencuentro con un pontífice tras superar un coma farmacológico y a 26 años de su consagración en Roma.
Resumen para apurados
- Luciano Pereyra anunció que cantará ante el Papa León XIV el 11 de noviembre de 2026 frente a la Basílica de Luján, durante la misa de cierre de la gira pastoral en Argentina.
- El artista reveló la noticia en el Movistar Arena. El evento evoca su presentación ante Juan Pablo II en Roma en 2000 y llega tras superar un coma farmacológico en 2016.
- La misa campal y gratuita culminará la visita del pontífice tras su paso por Buenos Aires y Córdoba, consolidando un hito cultural y comunitario en la ciudad natal del músico.
Durante la noche de su octavo concierto en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires, Luciano Pereyra detuvo la música para compartir una revelación que sacudió a las miles de personas presentes. Con la voz tomada por la emoción, el cantante oriundo de Luján confirmó sobre el escenario que participará de la histórica Santa Misa que presidirá el Papa León XIV el próximo miércoles 11 de noviembre de 2026 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
La noticia le había llegado apenas unos minutos antes de encarar la última canción del concierto. "Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa", confesó ante el público que estalló en aplausos y ovaciones. Para coronar el momento y sellar el lazo entre su fe y sus raíces, el músico improvisó un cambio inmediato en el setlist y regaló una sentida interpretación de «Solo le pido a Dios».
Luciano Pereyra anuncia que le va a cantar al papa Leon XIV en LujÃ¡nð¥º https://t.co/bOTKcWERPQ— MovistarArenaAR (@MovistarArenaAR) October 25, 2026
La batalla por su vida
El anuncio adquiere una dimensión aún más profunda al contemplar el historial médico y de resiliencia del artista. En 2016, "el Chino" Pereyra atravesó un cuadro de extrema gravedad por complicaciones y cirugías en el esófago que lo llevaron a permanecer en coma farmacológico.
Aquella crisis de salud amenazó de forma directa con apagar su talento y retirarlo para siempre de los escenarios. Sin embargo, tras una recuperación que sus seguidores definieron como milagrosa, el cantautor logró sobreponerse contra todo pronóstico médico.
No solo volvió a pisar las tablas y a presentarse ante multitudes, sino que regresó cantando con un registro vocal intacto, desplegando una potencia y una afinación aún superiores a las de sus comienzos. Hoy, ese renacer espiritual y físico encuentra su coronación en la plaza de su tierra natal.
El precedente en el Vaticano: un círculo que se cierra 26 años después
La cita papal de noviembre significará el cierre de un ciclo histórico para la carrera de Pereyra. Hace veintiséis años, en agosto del año 2000, un joven Luciano de apenas 18 años viajó a Italia tras ser seleccionado por una comisión del Vaticanocomo representante de la juventud latinoamericana.
En aquella oportunidad, en el predio de la Universidad de Tor Vergata en Roma y ante una multitud calculada en dos millones de personas, el cantante interpretó «Solo le pido a Dios», de León Gieco, frente al Papa San Juan Pablo II en el marco del Jubileo de la XV Jornada Mundial de la Juventud. Aquella actuación catapultó su proyección popular.
Ahora, 26 años más tarde y con una trayectoria consolidada, volverá a elevar su plegaria musical ante la máxima autoridad de la Iglesia católica, esta vez en la plaza de su propia cuna.
La esperada llegada del Papa León XIV a la Argentina
La actuación de Pereyra formará parte del cierre oficial de la gira pastoral del Santo Padre en territorio argentino. El Papa León XIV arribará al país el domingo 8 de noviembre, en un itinerario de enorme relevancia que confirmó personalmente tras superar una delicada intervención quirúrgica.
El pontífice había sido operado el pasado martes 13 de octubre de 2026 para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho a raíz de un adenocarcinoma pulmonar localizado. Tras constatar que no requería tratamientos adicionales y anunciar con entusiasmo en San Pedro un enérgico "¡Argentina, allá vamos!", el Vaticano ratificó la gira por Sudamérica.
Tras pasar por la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, la misa de clausura tendrá lugar el miércoles 11 en la plaza de la Basílica de Luján. La ceremonia será de acceso libre y gratuito para toda la comunidad, en una jornada donde la música de su hijo pródigo acompañará la bendición papal.