El Papa confirmó su visita a Buenos Aires y Córdoba: "Argentina, allá vamos"

Resumen para apurados
- El papa León XIV expresó este miércoles en el Vaticano que visitará Argentina en noviembre, tras confirmar verbalmente su viaje a fieles de Buenos Aires y Córdoba.
- El anuncio se dio tras su alta médica por una cirugía pulmonar. Aunque la Santa Sede aún no oficializó la gira sudamericana, los preparativos organizativos siguen adelante.
- La gira prevé una reunión con Javier Milei y una misa en Luján; una delegación vaticana viajará a fines de octubre para definir la seguridad y el cronograma definitivo.
El papa León XIV volvió a alimentar las expectativas por su visita a la Argentina durante una audiencia general en la plaza de San Pedro: "Argentina, allá vamos", sostuvo cuando una pareja de recién casados le pidió que viajara al país. A ese gesto se sumó otro mensaje dirigido a religiosos de Córdoba, a quienes les respondió: "Allí estaré".
Las señales sobre el viaje se conocieron después de que León XIV retomara sus actividades públicas tras una intervención quirúrgica. El 13 de octubre, el pontífice fue operado en el Policlínico Gemelli, en Roma, para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma detectado en una fase temprana. Recibió el alta el sábado 17.
Mientras tanto, avanzan los preparativos para la gira sudamericana del pontífice, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú. Sin embargo, pese a los indicios favorables, el Vaticano todavía no publicó una confirmación formal del recorrido.
El encuentro con los argentinos ocurrió durante la audiencia del miércoles, en la primera fila reservada para parejas recién casadas. Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín, oriundos de Santa Fe, habían gestionado con anticipación su participación en el programa Sposi Novelli, que permite a los recién casados acceder a un lugar preferencial para recibir la bendición papal.
Cuando León XIV pasó por el sector, la pareja aprovechó la oportunidad para expresarle su deseo de recibirlo en el país. "Lo esperamos en Argentina, papa", le dijeron. El pontífice respondió con una sonrisa: "Argentina, allá vamos". El intercambio quedó registrado en un video que volvió a poner la visita en el centro de la escena.
El mensaje del Papa para Córdoba
La expectativa también creció en Córdoba, después de que el Arzobispado provincial difundiera el testimonio de un grupo de religiosos que pudo saludar al pontífice durante la misma audiencia.
El hermano Fernando León relató que participó del encuentro junto con el grupo Tutti Fratelli, integrado por 50 religiosos de 12 congregaciones y 25 nacionalidades. Durante el saludo, le expresaron al Papa: "Padre, te esperamos en Córdoba".
La respuesta fue breve y alentadora: "Allí estaré", según el testimonio difundido por la Arquidiócesis. El mensaje reforzó las expectativas sobre una posible escala en la provincia, aunque tampoco constituye una confirmación oficial del itinerario.
Qué se sabe de la visita a la Argentina
De acuerdo con el cronograma que se encuentra en preparación, León XIV llegaría a la Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo. La agenda contemplaría actividades institucionales en Buenos Aires, una reunión con el presidente Javier Milei y encuentros pastorales en la capital y en Luján.
Uno de los momentos centrales sería una misa frente a la Basílica de Luján, prevista para el miércoles 11 de noviembre, antes de la partida del pontífice hacia Lima, Perú. El recorrido también incluiría Córdoba, aunque los detalles definitivos todavía dependen de la confirmación de la Santa Sede.
Desde el Gobierno nacional señalaron que las conversaciones con el Vaticano continúan y que la organización sigue adelante. Además, está previsto que una delegación oficial de la Santa Sede viaje a la Argentina hacia fines de octubre para revisar cuestiones logísticas y de seguridad.