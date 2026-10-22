Feriados de noviembre por la visita del papa León XIV: qué días no se trabaja y en qué lugares

El papa León XIV volvió a alimentar las expectativas por su visita a la Argentina. Este jueves, durante una audiencia general en la plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice les dijo “Argentina, allá vamos” a una pareja de recién casados que le pidió que viajara al país. A ese gesto se sumó otro mensaje dirigido a religiosos de Córdoba, a quienes les respondió: “Allí estaré”. En ese contexto, crece la expectativa por su llegada, prevista para el 8 de noviembre, y por los feriados que el Gobierno estableció para acompañar las actividades oficiales durante su estadía.