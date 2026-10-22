Feriados de noviembre por la visita del papa León XIV: qué días no se trabaja y en qué lugares
El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. El Gobierno estableció un feriado nacional y dos jornadas de descanso con alcance provincial y jurisdiccional. El cronograma completo, día por día.
Resumen para apurados
- El Gobierno decretó un feriado nacional el 9 de noviembre en Argentina por la visita del papa León XIV, además de asuetos específicos en CABA, Córdoba y Buenos Aires.
- Mediante el decreto 1103/2026, la medida acompaña la gira papal del 8 al 11 de noviembre, que incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján.
- Las disposiciones modificarán el calendario laboral y escolar de noviembre, afectando trámites, servicios y la logística del transporte durante los actos y misas masivas.
El papa León XIV volvió a alimentar las expectativas por su visita a la Argentina. Este jueves, durante una audiencia general en la plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice les dijo “Argentina, allá vamos” a una pareja de recién casados que le pidió que viajara al país. A ese gesto se sumó otro mensaje dirigido a religiosos de Córdoba, a quienes les respondió: “Allí estaré”. En ese contexto, crece la expectativa por su llegada, prevista para el 8 de noviembre, y por los feriados que el Gobierno estableció para acompañar las actividades oficiales durante su estadía.
La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un impacto en el calendario laboral de noviembre de 2026. Según lo dispuesto por el Gobierno nacional mediante el decreto 1103/2026, habrá tres jornadas de feriados vinculadas con las actividades oficiales previstas durante la estadía del Sumo Pontífice.
El cronograma contempla un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y otros dos días de descanso que alcanzarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, según la fecha.
La llegada de León XIV está prevista para el domingo 8 de noviembre. Su agenda en el país se extenderá hasta el miércoles 11, cuando concluirá la visita oficial.
Feriado nacional del lunes 9 de noviembre: quiénes tendrán descanso
El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino, de acuerdo con el decreto 1103/2026, que declaró de interés nacional la visita del papa León XIV y las actividades institucionales, protocolares y organizativas relacionadas con su presencia en el país.
La medida tendrá alcance en todas las provincias, por lo que no estará limitada a las jurisdicciones que integren la agenda principal del Papa.
De esta manera, el lunes será la primera de las tres jornadas de descanso previstas para acompañar la visita del líder de la Iglesia católica.
Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires
El segundo día del cronograma será el martes 10 de noviembre. En esta oportunidad, el feriado tendrá un alcance más limitado y comprenderá a la provincia de Córdoba y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La disposición está vinculada con las actividades previstas para León XIV durante esa jornada. A diferencia del feriado nacional del lunes, la medida no abarcará al conjunto del país.
Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires
El miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la última jornada de la visita papal.
Entre las actividades previstas para ese día se destaca la misa en la Basílica de Luján, uno de los principales acontecimientos religiosos del recorrido.
El alcance territorial de esta medida será provincial y no debe confundirse con un feriado nacional.
Cómo queda el calendario de feriados de noviembre de 2026
Con las disposiciones anunciadas por la visita de León XIV, noviembre tendrá cuatro fechas de descanso que deben tenerse en cuenta al organizar actividades laborales, trámites y viajes.
Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.
Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.
Qué otros feriados quedan en 2026
Después de noviembre, el calendario argentino tendrá dos fechas importantes en diciembre: el lunes 7, establecido como día no laborable con fines turísticos, y el martes 8, feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
El último feriado nacional del año será el viernes 25 de diciembre, por Navidad.