Argentina recibió 60 auditorías sanitarias internacionales en casi tres años para ampliar sus mercados de exportación

Chile y China fueron los países que más auditorías realizaron, con evaluaciones vinculadas principalmente con carne bovina, lácteos, frutas y reconocimiento de condiciones sanitarias. Les siguieron Brasil, con cinco auditorías, Corea, con cuatro y Filipinas, México y Perú, con tres cada uno. El resto de los países registró entre una y dos auditorías, sobre una amplia variedad de productos, entre ellos carnes, productos pesqueros, lácteos, genética animal, semillas y alimentos para animales.