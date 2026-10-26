Argentina recibió 60 auditorías sanitarias internacionales en casi tres años para ampliar sus mercados de exportación

Resumen para apurados
- Argentina recibió 60 auditorías sanitarias de países importadores entre 2023 y 2026 para sostener y ampliar las exportaciones de productos agroalimentarios.
- Coordinadas por el Senasa, las inspecciones fueron lideradas por Chile y China, enfocándose en la sanidad e inocuidad de carne bovina, lácteos, frutas y semillas.
- Hacia 2027 se proyectan nuevas revisiones de Japón, la Unión Europea y otros socios, lo que permitirá abrir más destinos comerciales y habilitar plantas locales.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, destacó que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, Argentina recibió 60 auditorías internacionales, con un promedio de 20 por año, realizadas por autoridades sanitarias de países interesados en importar productos agroalimentarios argentinos.
Chile y China fueron los países que más auditorías realizaron, con evaluaciones vinculadas principalmente con carne bovina, lácteos, frutas y reconocimiento de condiciones sanitarias. Les siguieron Brasil, con cinco auditorías, Corea, con cuatro y Filipinas, México y Perú, con tres cada uno. El resto de los países registró entre una y dos auditorías, sobre una amplia variedad de productos, entre ellos carnes, productos pesqueros, lácteos, genética animal, semillas y alimentos para animales.
"Las auditorías constituyen una herramienta clave para sostener y ampliar el acceso a los mercados internacionales, ya que permiten verificar el cumplimiento de los requisitos de inocuidad, sanidad animal y protección fitosanitaria", señaló Agricultura. "Sus resultados contribuyen al mantenimiento de mercados habilitados, la apertura de nuevos destinos y la ampliación de los productos autorizados para exportar", añadió.
Para lo que resta de 2026 y durante 2027 se prevé recibir nuevas auditorías de Filipinas, Japón, Chile, Tailandia y Corea, vinculadas con productos cárnicos, lácteos y la habilitación de establecimientos.
Asimismo, la Unión Europea tiene confirmadas 4 auditorías presenciales para 2027, que abarcarán inocuidad alimentaria, controles de residuos y contaminantes, y aspectos sanitarios en productos de origen animal y vegetal.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), quien lidera éstas procesos de auditoria, es el garante de la sanidad animal, la protección vegetal y la inocuidad y calidad de los alimentos.