Estudia dos carreras en Tucumán y ganó un premio por investigar los límites legales de la IA en las guerras

La inteligencia artificial puede reconocer patrones en segundos, pero ¿qué pasa cuando debe decidir por sí misma si una persona es un objetivo militar? ¿Y quién responde si se equivoca? Estas preguntas llevaron a Samuel Quinteros, un tucumano de 23 años, a investigar los riesgos de los drones autónomos en las guerras. Su trabajo obtuvo el Premio Joven Investigador/a “Juan Carlos Agulla” 2026 de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, en la categoría Estudiantes.