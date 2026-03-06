Crecer entre misiles: cómo viven niños y jóvenes el conflicto en Medio Oriente

Crisis y protestas en Irán

La crisis también atraviesa a los jóvenes iraníes. En febrero de 2026 estudiantes universitarios protagonizaron protestas contra el régimen en campus de Teherán y otras ciudades. Algunos reclamaron el fin de la República Islámica y cuestionaron al líder supremo Ali Khamenei, mientras grupos afines al gobierno respondieron con contramovilizaciones.