Cristina Kirchner calificó de "corrupta" a la Justicia y no descartó una candidatura en 2027

Kirchner sostuvo que su condena responde a una persecución vinculada con su trayectoria política y su negativa a someterse a los poderes establecidos. “No tengo derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno. Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos”, afirmó, según replicó el diario "La Nación".