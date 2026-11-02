Cristina Kirchner calificó de "corrupta" a la Justicia y no descartó una candidatura en 2027

Resumen para apurados
- En una entrevista con The Washington Post, Cristina Kirchner calificó de corrupta a la Justicia y no descartó competir en 2027 si revierte su inhabilitación judicial.
- La exmandataria cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad y apeló ante la ONU denunciando irregularidades procesales para recuperar sus derechos políticos.
- Aunque el fallo de la ONU puede demorar años, su intención reconfigura la oposición y anticipa una reactivación de su rol político de cara a las presidenciales de 2027.
Desde su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner volvió a la escena pública con fuertes cuestionamientos al Poder Judicial y una señal hacia su futuro político. En una entrevista con el diario norteamericano "The Washington Post", la expresidenta calificó de “corrupto” al sistema judicial argentino, defendió su inocencia y no descartó volver a competir en las urnas en 2027.
“Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, respondió al ser consultada sobre una eventual candidatura. La exmandataria condicionó esa posibilidad a que prospere la estrategia judicial de su defensa para revertir la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos.
Kirchner sostuvo que su condena responde a una persecución vinculada con su trayectoria política y su negativa a someterse a los poderes establecidos. “No tengo derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno. Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos”, afirmó, según replicó el diario "La Nación".
En otro tramo de la entrevista, cuestionó las acusaciones en su contra por el direccionamiento de obras públicas hacia las empresas de Lázaro Báez y desafió a sus críticos: “Díganme dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en prisión. Estaría libre, ya que habría podido comprar al sistema judicial argentino, dado que es corrupto”.
El horizonte electoral
La expresidenta busca que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas revise su condena. Su defensa internacional, encabezada por el abogado brasileño Rafael Valim, sostiene que se vulneraron sus garantías procesales y sus derechos fundamentales.
Entre los argumentos planteados, Kirchner y sus abogados cuestionan que se le haya atribuido responsabilidad por las acciones de su jefe de Gabinete y otros ministros, además de denunciar que se le impidió acceder a pruebas consideradas clave para su defensa.
El objetivo prioritario, según explicó Valim al diario estadounidense, es recuperar los derechos políticos de la exmandataria y anular la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, el pronunciamiento del organismo internacional no será inmediato. La ONU advirtió que, debido al volumen de casos que tiene pendientes, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del planteo puede demorar varios años. El comité puede determinar si se vulneraron derechos, pero no tiene facultades para anular directamente las decisiones de los tribunales argentinos.
Cerca de la expresidenta, no obstante, mantienen expectativas sobre la posibilidad de obtener medidas cautelares vinculadas con la recuperación de sus derechos políticos y con las condiciones de su detención.
Su rutina en prisión domiciliaria
Durante la entrevista, Kirchner también describió cómo transcurren sus días en el departamento de 200 metros cuadrados donde cumple la condena.
Contó que lee, sigue las noticias por televisión y utiliza su teléfono celular, aunque sospecha que sus comunicaciones son vigiladas. Además, mantiene una rutina de ejercicios físicos de cuatro a cinco veces por semana, con una cinta de correr, una plataforma de entrenamiento y pesas.
También estudia inglés y chino, una actividad que, según explicó, realiza “para evitar que mis neuronas envejezcan”.
La expresidenta reveló que durante una visita de su aliado político Luiz Inácio Lula da Silva recibió un consejo para atravesar el encierro: “Haz ejercicio y no te deprimas”.
La mirada sobre Trump
En el plano internacional, Kirchner pronosticó una derrota de Donald Trump y del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para este martes.
“El hombre que ha hecho todo lo posible por ayudar a que los gobiernos de derecha ganen en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, sostuvo.
La exmandataria consideró que los votantes estadounidenses podrían impulsar un giro progresista y que los dirigentes antisistema perderán respaldo si sus promesas económicas no se traducen en mejoras concretas para la vida cotidiana.
Sus declaraciones adquieren relevancia para la Argentina por el alineamiento del presidente Javier Milei con la administración de Trump.
Kirchner también reflexionó sobre la polarización política y el avance de la extrema derecha. “¿Es posible gobernar racionalmente una sociedad en la que el 50% piensa que el otro 50% debe desaparecer?”, se preguntó, consignó el diario "Ámbito".
En esa línea, sostuvo que la historia política no avanza de manera lineal y dejó una definición sobre las posibilidades de su espacio: “La historia no se escribe en línea recta. Hay avances y retrocesos. Pero la gente siempre regresa”.