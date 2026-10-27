“Emprendan, juéguensela”: Lo expulsaron de cinco colegios y hoy dirige una empresa que busca restaurar bosques

“Cuando era estudiante me expulsaron de cinco colegios”. Damián Rivadeneira eligió esa confesión para contarles a cientos de jóvenes que se reunieron en el Teatro Mercedes Sosa por qué nunca hay que dar por definido el futuro. El fundador de ReForest Latam reconoció que le costaba aprender, que sus notas no eran buenas y que, durante mucho tiempo, se sintió entre los últimos de la fila. Hoy dirige una empresa que combina biotecnología, drones e inteligencia artificial para desarrollar proyectos de restauración de ecosistemas.