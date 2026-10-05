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Alemania advierte que Rusia es su "mayor amenaza" y alerta por una "guerra en la sombra"

El jefe del Servicio Federal de Inteligencia (BND), Martin Jäger, aseguró que Moscú intensificó sus acciones de intimidación, sabotaje y desinformación contra los países de la OTAN.

Presidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND), Martin Jäger.
Presidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND), Martin Jäger.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El jefe de inteligencia de Alemania, Martin Jäger, alertó este lunes en el Bundestag que Rusia es su mayor amenaza por librar una guerra encubierta de sabotaje contra la OTAN.
  • La advertencia surge tras intentos de atentados y sabotajes en suelo europeo, como el hallazgo de un dron con explosivos en Halle para frenar el envío de armas a Ucrania.
  • Ante este escenario, el Parlamento alemán prevé debatir una ley para ampliar las facultades operativas del espionaje y neutralizar ciberataques de Moscú en el futuro.
Resumen generado con IA

Actualmente, la mayor amenaza para Alemania proviene de Rusia, afirmó este lunes el presidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND), Martin Jäger

Desde la perspectiva de los servicios de inteligencia, Alemania debe aumentar considerablemente su resiliencia, especialmente ante la amenaza que representa Rusia. "Rusia libra una guerra en la sombra contra nosotros", afirmó Jäger durante una audiencia pública del órgano parlamentario de control (PKGr) del Bundestag.

"Se trata, entre otras cosas, de intentos de intimidación. Las acciones de baja intensidad contra los Estados miembros de la OTAN ya no son una excepción", señáló. En esta coyuntura, los servicios de inteligencia constituyen "la primera línea de defensa". 

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Desde el verano, la estrategia bélica rusa contra Ucrania se ha intensificado notablemente; al mismo tiempo, Rusia intenta obstaculizar el suministro de armamento, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

La planificación de asesinatos

Rusia demuestra su disposición a llevar a cabo actos de sabotaje y asesinatos, declaró por su parte Sinan Selen, jefe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV). El abanico de acciones incluye también la desinformación y los intentos de atentado, como el ocurrido en el aeropuerto de Halle/Leipzig. Allí, a principios de agosto, se descubrió un dron cargado de explosivos junto a aviones de carga ucranianos. "Ya hemos logrado éxitos en materia de defensa", añadió. No obstante, la situación sigue agravándose, por lo que los servicios de inteligencia alemanes deben adaptar sus capacidades a las de sus socios europeos, según Selen.

Sesiones secretas

Selen, Jäger y la presidenta del Servicio de Contrainteligencia Militar (MAD), Martina Rosenberg, suelen atender las preguntas de los diputados del órgano de control parlamentario únicamente en sesiones secretas. Solo se celebra una audiencia pública al año.

En la presente legislatura, el órgano encargado de supervisar a los servicios de inteligencia cuenta únicamente con representantes de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) y Los Verdes. Los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios de Alternativa para Alemania (AfD) y La Izquierda no lograron obtener la mayoría necesaria en las votaciones.

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El Bundestag aún debe debatir un proyecto de ley del Gobierno federal que contempla ampliar las competencias de la BfV y el BND. En casos concretos, además de las labores de inteligencia, estos organismos pasarían a desempeñar funciones operativas, como detener ciberataques o sabotear proyectos de armamento.

Los ataques híbridos son una combinación de medios militares, económicos, de inteligencia y de propaganda destinados a desestabilizar a otros Estados.

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