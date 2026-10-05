Alemania advierte que Rusia es su "mayor amenaza" y alerta por una "guerra en la sombra"

La planificación de asesinatos

Rusia demuestra su disposición a llevar a cabo actos de sabotaje y asesinatos, declaró por su parte Sinan Selen, jefe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV). El abanico de acciones incluye también la desinformación y los intentos de atentado, como el ocurrido en el aeropuerto de Halle/Leipzig. Allí, a principios de agosto, se descubrió un dron cargado de explosivos junto a aviones de carga ucranianos. "Ya hemos logrado éxitos en materia de defensa", añadió. No obstante, la situación sigue agravándose, por lo que los servicios de inteligencia alemanes deben adaptar sus capacidades a las de sus socios europeos, según Selen.