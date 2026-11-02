La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

Resumen para apurados
- Franco Colapinto fue sancionado este domingo tras el GP de México: cayó del 8° al 15° puesto y perdió sus puntos por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla.
- Los comisarios aplicaron 10 segundos de recargo horas después de la carrera, una sanción que también afectó a su compañero Pierre Gasly y dejó a Alpine sin unidades.
- El piloto suma cinco puntos de penalización en su superlicencia en el último año y buscará recuperarse el próximo fin de semana en el Gran Premio de Brasil en Interlagos.
Entre los estruendosos festejos por el campeonato que ganó, de forma contundente y merecida, el italiano Kimi Antonelli, una decepción embargó anoche lo que había sido una tarde dominical de alegría para los fanáticos de Franco Colapinto.
Quienes vieron la carrera en la transmisión oficial apagaron las pantallas felices por el 8° lugar que el bonaerense logró en el GP de la Ciudad de México con un Alpine, luego de un trabajo excelente. Pero unas cuatro horas después del cierre de la caótica final, llegó una “bomba”: recargo de 10 segundos por no haber reducido la velocidad con su Alpine en un tramo de la carrera en el que hubo bandera amarilla.
Así, Franco salió de la zona de los diez pilotos que sumaron puntos, al igual que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly (concluyó 10°), a quien le aplicaron un Stop and Go, equivalente a 30 segundos. De esta manera, el equipo francés pasó de contar unidades con sus dos pilotos a irse con las manos vacías desde suelo mexicano, al quedar clasificados 15° y 17°, respectivamente.
Sí, así como se lee.
Quienes conocen de automovilismo deportivo saben que una carrera no termina con la caída de una bandera a cuadros. Que después viene el trabajo de los comisarios deportivos, que analizan todo lo sucedido en la pista. Se sabía que, tanto Colapinto como Gasly, así como también Oscar Piastri (que terminó 7° con un McLaren) y George Russell (6° con Mercedes) -todos habían finalizado en zona de puntos- habían quedado a merced del análisis de las cámaras por distintas acciones fuera del reglamento.
Finalmente, la peor parte se la llevaron Piastri (13°), Colapinto y Gasly. Y en esta carambola increíble, uno de los grandes ganadores fue el japonés Ryo Hirakawa, que en su debut y ¡luego de subirse a un Haas el sábado una vez que el equipo echó el francés Esteban Ocón), quedó clasificado 10° y sumó una unidad.
Sí, de no creer.
“Fue muy buena carrera, creo que ejecuté todo perfecto, maximicé lo que podíamos” había dicho Colapinto al terminar el Gran Premio. Y tenía razón. Hasta quizás pudo aspirar a una posición mejor, de no haber mediado una cantidad de hechos fuera de lo común que, incluso, llevaron a que la competencia estuviera parada con bandera roja durante más de 40 minutos, por un golpazo que se dio el finlandés Valteri Bottas con su Cadillac.
Ah, y como siempre hay un roto para un descosido, como dice el refrán, además de sancionar a Colapinto en la clasificación final, le aplicaron un punto de penalización en la superlicencia, por lo que acumula cinco en los últimos doce meses.
En fin. Habrá que hacer borrón y cuenta nueva, porque en pocos días se viene otro tremendo desafío, como lo será el GP de Brasil, en Interlagos, el fin de semana.
Para el final, todos los elogios, todos, para Antonelli. Con 20 años, logró lo máximo a lo que un piloto puede aspirar. Y lo hizo como si fuese un experimentado en la F-1. Sin dudas, los próximos años de la “máxima” estarán bajo su influjo. Y eso es una certeza que no tiene objeciones.