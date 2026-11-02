La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

Quienes conocen de automovilismo deportivo saben que una carrera no termina con la caída de una bandera a cuadros. Que después viene el trabajo de los comisarios deportivos, que analizan todo lo sucedido en la pista. Se sabía que, tanto Colapinto como Gasly, así como también Oscar Piastri (que terminó 7° con un McLaren) y George Russell (6° con Mercedes) -todos habían finalizado en zona de puntos- habían quedado a merced del análisis de las cámaras por distintas acciones fuera del reglamento.