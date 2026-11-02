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Asueto por el Día de los Fieles Difuntos: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en San Miguel de Tucumán

La Municipalidad adhirió al decreto provincial y las oficinas administrativas no atenderán al público.

Los cementerios abrirán en horario corrido, de 8 a 18.
Los cementerios abrirán en horario corrido, de 8 a 18. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • San Miguel de Tucumán decretó asueto administrativo y escolar este lunes 2 de noviembre por el Día de los Fieles Difuntos, modificando sus servicios.
  • La medida adhiere al decreto provincial: no habrá clases ni atención administrativa, pero se mantendrán guardias en salud y los cementerios abrirán de 8 a 18.
  • El esquema busca asegurar las prestaciones esenciales y el transporte habitual, mientras los vecinos deberán recurrir a canales digitales para trámites y reclamos.
Resumen generado con IA

A través del decreto 0343/SG/2026, firmado por la intendenta Rossana Chahla, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso la adhesión al asueto administrativo y escolar resuelto por el Gobierno provincial para este lunes 2 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. Por este motivo, el esquema de prestación de servicios durante esa jornada presentará varias modificaciones.

En cuanto a las oficinas administrativas, no habrá atención presencial al público. Sin embargo, las reparticiones que tienen a su cargo la administración de servicios esenciales de salud, seguridad ciudadana, tránsito urbano y necrópolis municipales dispondrán guardias para garantizar su continuidad y efectiva prestación.

Las escuelas municipales Gabriela Mistral y Alfonsina Storni, junto con los jardines de infantes Querubines, Semillita, Ardillitas y Espiguitas, no dictarán clases. En el ámbito de la salud, la Asistencia Pública (Chacabuco 239) no tendrá atención en consultorios, pero se atenderán las emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días.

Transporte, residuos y cementerios

Los colectivos urbanos circularán con frecuencia normal y la recolección de residuos se cumplirá con normalidad. Los cementerios municipales del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300) abrirán en horario corrido, de 8 a 18. 

En tanto, el Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro) permanecerá cerrado el domingo 1 de noviembre y abrirá con normalidad el lunes 2.

Atención al vecino

Para quienes necesiten realizar reclamos sobre calles, alumbrado, basurales, semáforos o transporte, la Municipalidad recuerda que está disponible la App Ciudad SMT. Además, las consultas sobre trámites y servicios se pueden realizar las 24 horas a través del asistente virtual Migue, en la página web oficial www.smt.gob.ar.

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