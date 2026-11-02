Asueto por el Día de los Fieles Difuntos: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en San Miguel de Tucumán

A través del decreto 0343/SG/2026, firmado por la intendenta Rossana Chahla, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso la adhesión al asueto administrativo y escolar resuelto por el Gobierno provincial para este lunes 2 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. Por este motivo, el esquema de prestación de servicios durante esa jornada presentará varias modificaciones.