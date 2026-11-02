OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”
Por Roberto Delgado y Carlos Gustavo Grupalli Hace 3 Hs

En 1902 Pascual di Niro instaló la Confitería París en la calle Las Heras (hoy San Martín) frente a la plaza Independencia, en el lugar donde hoy se encuentra la Caja Popular de Ahorros.

El comerciante, nacido en Italia en 1868 y llegado a Argentina en 1889, obtuvo rápido prestigio con su local, donde vendía los productos que él elaboraba. Una publicación de 1918 exaltaba “sus masas, sus afamadas pastas que tienen conquistada justa fama entre los más refinados”, o su fiambrería “siempre provista de los mejores productos que, en el género, se importan del extranjero”. Además, “sus célebres pan dulce y turrón, delicias en las fiestas de fin de año”.

En “La confitería París” (LA GACETA, 17/12/1994) Carlos Páez de la Torre (h) cuenta que con motivo de las fiestas del Centenario, en 1916 la confitería editó un folleto que recogía los recuerdos de don Florencio Sal sobre el Tucumán de tiempos de Rosas. Y en 1920 hizo un pequeño álbum de 150 páginas con recuerdos y fotos de la vieja ciudad.

Recuerdos fotográficos: Télfener; el constructor del primer tren

Recuerdos fotográficos: Télfener; el constructor del primer tren

Pero la París no sobrevivió mucho a la muerte de su dueño, ocurrida en 1926. En 1934 fue cerrada; su local fue rematado el 12 de octubre de ese año y el edificio fue demolido en 1937, para dar lugar luego a la construcción de la Caja Popular. El 13 de enero de 1937 LA GACETA publicó una nota evocadora. “El viejo caserón de la Confitería París, por donde desfilaron las generaciones tucumanas de este siglo, cede al soplo de la civilización”, se titula la nota. El periodista destaca que desde comienzos del siglo XX fue “el lugar predilecto de reunión de los jóvenes…. Era lugar obligado de cita del mundo social… ¡Cuántos romances se tejieron en ese escenario que desaparece con la resignación de las cosas viejas”. Tras evocar los “32 años de existencia activa, inquieta, llena de los matices de la vida capitalina en todos sus aspectos”, afirma que allí podían agruparse “el núcleo de damas benéficas para una fiesta de caridad, como se reunían copetudos señores para dar rumbos a la vida institucional de la provincia, de donde salieron el pan para el menesteroso y el plan de labor para el gobernante”.

Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

Recuerdos fotográficos: el café España, la “tribuna política” de los años 20

Recuerdos fotográficos: el café España, la “tribuna política” de los años 20

De las mariposas al cambio climático: la ecología ya no puede esperar

De las mariposas al cambio climático: la ecología ya no puede esperar

Las dos inquietudes de los inversores: PASO & 40%

Las dos inquietudes de los inversores: PASO & 40%

Lo más popular
1

Recordando a Antonio Dal Masetto

2

¿Qué está pasando?

3

El enigma de la muerte

4

Lean y vean a Delphine de Vigan

Angela Merkel en motocarro
5

Angela Merkel en motocarro

Ranking notas premium
Revés para el DNU de Milei: la Justicia Federal tucumana declaró inconstitucional en un caso liberar las cuotas de una prepaga
1

Revés para el DNU de Milei: la Justicia Federal tucumana declaró inconstitucional en un caso liberar las cuotas de una prepaga

Fue parte de la dinastía de Tucumán Rugby, brilló con la Naranja ante Francia y una lesión lo dejó sin Mundial: la historia de Santiago Mesón
2

Fue parte de la dinastía de Tucumán Rugby, brilló con la Naranja ante Francia y una lesión lo dejó sin Mundial: la historia de Santiago Mesón

La Cámara Federal de Tucumán pone en marcha su división en dos salas este lunes
3

La Cámara Federal de Tucumán pone en marcha su división en dos salas este lunes

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción
4

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial
5

A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial

Más Noticias
Una mirada al universo: la descontrolada caída del telescopio espacial Swift

Una mirada al universo: la descontrolada caída del telescopio espacial Swift

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

Angela Merkel en motocarro

Angela Merkel en motocarro

La IA y el futuro de la literatura

La IA y el futuro de la literatura

John Connolly: “Los escritores somos como cuervos”

John Connolly: “Los escritores somos como cuervos”

Padre Mugica

Padre Mugica

Entre la pantalla y el papel

Entre la pantalla y el papel

Comentarios