Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”

Pero la París no sobrevivió mucho a la muerte de su dueño, ocurrida en 1926. En 1934 fue cerrada; su local fue rematado el 12 de octubre de ese año y el edificio fue demolido en 1937, para dar lugar luego a la construcción de la Caja Popular. El 13 de enero de 1937 LA GACETA publicó una nota evocadora. “El viejo caserón de la Confitería París, por donde desfilaron las generaciones tucumanas de este siglo, cede al soplo de la civilización”, se titula la nota. El periodista destaca que desde comienzos del siglo XX fue “el lugar predilecto de reunión de los jóvenes…. Era lugar obligado de cita del mundo social… ¡Cuántos romances se tejieron en ese escenario que desaparece con la resignación de las cosas viejas”. Tras evocar los “32 años de existencia activa, inquieta, llena de los matices de la vida capitalina en todos sus aspectos”, afirma que allí podían agruparse “el núcleo de damas benéficas para una fiesta de caridad, como se reunían copetudos señores para dar rumbos a la vida institucional de la provincia, de donde salieron el pan para el menesteroso y el plan de labor para el gobernante”.