Azahar y naranja: cómo hacer pan de muerto, el típico plato mexicano de esta temporada

El Día de Muertos es la celebración más típica de México. Sus celebraciones y rituales se conocen en el mundo entero y están siempre acompañados de elementos y comidas clásicas como el pan de muerto. Se trata de un pan dulce que simula ser el cráneo o las lágrimas de los difuntos. Se coloca en los altares, pero también se come como en otros países el huevo de Pascua.