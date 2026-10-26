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Azahar y naranja: cómo hacer pan de muerto, el típico plato mexicano de esta temporada

La preparación lleva una masa tierna, una cobertura brillante y una decoración que representa los huesos de los difuntos.

Azahar y naranja: cómo hacer pan de muerto, el típico plato mexicano de esta temporada
Foto: Lorena Salinas - Cravings Journal
Por Milagro Corbalán Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • Lorena Salinas compartió su receta de pan de muerto en México por el Día de Muertos, una tradición culinaria para honrar a los difuntos en altares y hogares.
  • El bollo requiere leudado y aromatización con naranja o azahar; su forma simula huesos y una calavera, y se hornea para finalizarlo con manteca y azúcar.
  • Esta preparación mantiene viva la memoria cultural mexicana y trasciende fronteras como el ícono gastronómico indispensable de la festividad de noviembre.
Resumen generado con IA

El Día de Muertos es la celebración más típica de México. Sus celebraciones y rituales se conocen en el mundo entero y están siempre acompañados de elementos y comidas clásicas como el pan de muerto. Se trata de un pan dulce que simula ser el cráneo o las lágrimas de los difuntos. Se coloca en los altares, pero también se come como en otros países el huevo de Pascua.

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El pan de muerto es un infaltable para el Día de Muertos. Tiene una miga esponjosa con corteza dorada y se saboriza con naranja, anís o agua de azahar. Aunque se prepara en una variedad de formas y tamaños, la más conocida es la de bollo con dos piezas de masa alargadas –los huesos– que cruzan el pan y una pequeña bolita de masa en la parte superior.

Día de Muertos: qué lleva el pan de muerto mexicano

La influencer de cocina Lorena Salinas compartió en su plataforma, Craving Journal, sus instrucciones para hacer pan de muerto. Preparar 10 porciones puede tomar un poco más de una hora. Además, una hora previa para el leudado.

La levadura se prepara con 200 gramos de harina común, 50 gramos de azúcar, 12 gramos de levadura instantánea y 80 mililitros de leche tibia. El pan lleva 350 gramos de harina común, 100 gramos de leche condensada, 1 ½ cucharaditas de sal, ralladura de una naranja, tres huevos y 130 gramos de manteca a temperatura ambiente. Además, se saborizó con un saquito de té.

Azahar y naranja: cómo hacer pan de muerto, el típico plato mexicano de esta temporada Foto: Lorena Salinas - Cravings Journal

El acabado debe verse brillante y azucarado, por lo que para el posthorneado se necesitará un huevo, una cucharada de agua, 50 gramos de manteca derretida para barnizar y 50 gramos de azúcar.

Paso a paso para hacer pan de muerto

Para la levadura

Mezclar todos los ingredientes y dejarlos reposar en un lugar tibio durante una hora.

Para el pan de muerto

Abrir la bolsa de té (este paso es opcional) y verter el interior en un recipiente grande. Poner los demás ingredientes, menos la manteca. Luego, agregar la levadura del paso anterior.

Mezclar y amasar por 20 minutos a mano o 10 minutos en batidora eléctrica con gancho.

Agregar la manteca, una cucharada a la vez. Seguir agregando a medida que se vaya incorporando hasta que se acabe. Es un paso que requiere paciencia.

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Poner la masa en un recipiente grande, taparla con plástico y dejar leudar durante 30 minutos en un lugar tibio o hasta que haya doblado su tamaño.

Retirar la masa del recipiente, pesarla y dividirla en 12 porciones exactas. Diez serán panes y dos serán usadas para la decoración.

Aplanar cada porción de pan con la mano y bollar: doblar los extremos hacia el centro como formando un paquete. Dar la vuelta al bollo una vez que esté casi redondo para que las uniones queden hacia abajo. La mesa no debe tener harina para lograr una buena unión.

De las dos bolitas restantes, sacar cinco pedacitos para cada pan: cuatro que serán “huesitos” y un quinto para la bolita central. Para los huesos se deben estirar en forma de salchicha con los extremos más gruesos. Poner los cuatro huesos en forma de cruz y entre ellos, arriba y en el centro, una bolita.

Poner los bollos decorados en una bandeja para horno, cubrirlos y dejar leudar en lugar tibio por 30 minutos más.

Para terminar

Mezclar el huevo con agua y pintar los panes con esa preparación usando una brocha.

Hornear en horno precalentado a 180 °C por 15 a 20 minutos o hasta que estén dorados.

Retirar del horno, pintarlos nuevamente con manteca derretida y espolvorearlos con azúcar.

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