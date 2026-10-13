Cómo hacer pan de zanahoria proteico e integral: una receta saludable lista en solo tres minutos

Esta ingeniosa propuesta fue compartida en sus redes sociales por la nutricionista Mica Méndez, creadora de la cuenta @being.healthyy. Al presentar el paso a paso la especialista destacó la versatilidad de la masa para sumar nutrientes a la última comida del día: "Este pan de zanahoria es todo lo que necesitas para hacerte una cena rápida, saludable y con verduras sin que te des cuenta. Esas opciones livianas pero que te llenan un montón", aseguró la profesional.