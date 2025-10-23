Cuándo es el Día de los Muertos en Argentina y por qué se celebra

El Día de los Muertos tiene lugar al día siguiente del Día de los Santos Inocentes, el 1° de noviembre. Esta es una celebración litúrgica que conmemora el episodio bíblico de la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén, la cual fue ordenada por el rey Herodes I el Grande cuando buscaba deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. En México, esta fiesta recuerda a los niños muertos, y el día siguiente, a los adultos.