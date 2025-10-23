Cuándo es el Día de los Muertos en Argentina y por qué se celebra

El Día de los Muertos en una de las jornadas más importantes para ciertos países y se trata de una tradición que tiene sus raíces en la época prehispánica y es celebrada todos los años con el objetivo de recordar a los difuntos.
Es cierto que al mencionar esta fecha, no podemos evitar relacionarla con la cultura mexicana, ya que es propia del país azteca, sin embargo, fue de inspiración para infinidad de países y, en la actualidad, se celebra en varias partes del mundo.
En México explican que esta jornada es una celebración en donde la muerte no representa una ausencia, sino que es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. Además, consiste en reunir a las familias para darle la bienvenida a sus seres queridos que retornan a la Tierra desde el más allá.
En primer lugar, se debe repasar la historia: se trata de una serie de rituales religiosos católicos de los españoles y la conmemoración que los indígenas realizaban cuando alguien moría. Se organizaban fiestas para guiar a los difuntos en su recorrido al Mictlán y se colocaba comida en los altares para cuando sus almas regresaran al mundo de los vivos.
Cuándo es el Día de los Muertos en la Argentina
El Día de los Muertos se festeja el 2 de noviembre. “Aunque las fechas fuertes de esta celebración son el 1º y 2 de noviembre, es desde el 28 de octubre que se cree hay almas que bajan a estar en este plano”, se lee en un documento oficial del Gobierno de México.
En Jujuy, este festejo se conoce como el Día de las Almas. Entre el 1° y el 2 de noviembre los pueblos indígenas de esta zona esperan y reciben la visita de las almas de sus seres queridos. Durante los dos días, se preparan mesadas con ofrendas de panes con formas de animales, personas, niños, chakanas, wiphalas o se visita los cementerios para compartir o velar con las almas.
El Día de los Muertos tiene lugar al día siguiente del Día de los Santos Inocentes, el 1° de noviembre. Esta es una celebración litúrgica que conmemora el episodio bíblico de la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén, la cual fue ordenada por el rey Herodes I el Grande cuando buscaba deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. En México, esta fiesta recuerda a los niños muertos, y el día siguiente, a los adultos.
A su vez, ocurre dos días después de Halloween, también conocido como la “Noche de Brujas”. Ambas celebraciones tienen en común que se relaciona a la muerte y a lo sobrenatural. Ambas surgieron del sincretismo entre una fiesta pagana y el cristianismo.
Por qué se celebra el Día de los Muertos
La celebración mexicana tiene su origen en los pueblos prehispánicos que poblaron el Valle de México. En ciudad de Teotihuacan, fundada alrededor del año 1325 A.C, sus habitantes rendían homenaje a los muertos con ofrendas y rituales vistosos.
La tradición fue continuada por los pueblos de cultura nahua, entre los que estaban los mexicas o aztecas, que veneraban a la deidad Mictlantecuhtli. Este tipo de prácticas, al igual que los sacrificios humanos realizados en la región, fueron vistos como heréticos por los colonizadores españoles, que así como impusieron su dominio sobre los pueblos del Valle de México abolieron la religión de sus nuevos súbditos.
Pero no se perdió la costumbre, sino que se adaptó a los nuevos regentes. Los mexicanos coloniales mantuvieron la tradición, uniéndola al calendario litúrgico de los sacerdotes cristianos. De este encuentro o sincretismo nació el Día de los Muertos, cuyas raíces se remontan al pasado, pero en cuya superficie se mantiene la imagen del cristianismo.