Scones de queso y avena: la receta fácil y saludable para acompañar el mate

Muchas veces cuando vamos a la panadería buscamos opciones saladas que se ajusten a propósitos más saludables. Sin embargo, las propuestas tradicionales a menudo están elaboradas con harinas refinadas y un exceso de grasas saturadas. Frente a esto, reemplazar los insumos industriales por cereales integrales y grasas saludables puede ser una alternativa más amigable con la salud, como es el caso de estos scones de avena y queso.