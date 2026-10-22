Búsqueda de Raúl Moyano: el hallazgo de un libro renueva la esperanza de la familia

Resumen para apurados
- La familia de Raúl Moyano, docente desaparecido el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco, renovó esperanzas tras hallar un manual de supervivencia que él estudió.
- Unos 100 rescatistas, drones y helicópteros rastrillan sectores complejos del cerro favorecidos por el clima, mientras la familia comparte los datos del manual.
- La mejora del tiempo permitirá inspeccionar áreas antes inaccesibles del cerro Ñuñorco, con el objetivo de dar con el docente tras días de intensa búsqueda.
La familia de Raúl Francisco Moyano encontró un motivo para renovar la esperanza mientras continúa la búsqueda del docente tucumano desaparecido en el cerro Ñuñorco desde el 12 de octubre. En medio de los preparativos para una mudanza, uno de sus hijos encontró un libro sobre situaciones de emergencia.
“Es la noticia que nos da un poco más de esperanza”, expresó Matías Moyano durante una entrevista para LA GACETA. Según contó, su pareja encontró el material, relacionado con un curso que había realizado en la Universidad de Río Negro, en Bariloche, sobre cómo actuar ante situaciones de pérdida, hipotermia, lesiones y otras dificultades.
La familia espera revisar las recomendaciones del libro y compartir la información que consideren relevante. “Lo encontramos ayer y eso nos da un poquito más de esperanza a que él esté bien”, explicó el hijo del docente.
Su hermana, Suyai Moyano, se mostró optimista: “Lo que se sumó hoy a la búsqueda es el helicóptero, que ayer no pudo volar por los fuertes vientos en la zona. Hoy permitirá observar el cerro desde el aire. También se sigue rastrillando en los mismos sectores, por si algo pasó inadvertido. No se descarta ninguna posibilidad. Confiamos en que lo van a encontrar y en que papá va a volver con nosotros”, dijo a LA GACETA.
Matías también resaltó que con su papá y otros familiares ya habían hecho cima en ese cerro. "Subimos hasta la cumbre y bajamos por el mismo camino que él había utilizado para subir. También recorrimos otros sectores y quebradas. Agradezco a toda la gente que está colaborando. Sé que están haciendo un esfuerzo muy grande para encontrarlo”.
La búsqueda de Moyano
Ramón Ávila, comisionado de El Mollar, se refirió al avance del operativo y explicó que las condiciones climáticas podrían permitir el acceso a sectores del cerro que hasta ahora no habían podido ser revisados. “No hay que descartar nada, para mi punto de vista. Hay que tratar de buscar lo más que se pueda”, sostuvo.
Ávila explicó que, según los reportes que recibía desde la montaña, los rescatistas instalados en el campamento de avanzada tenían previsto retomar los rastrillajes a primera hora. Las condiciones meteorológicas eran favorables para revisar sectores a los que no habían podido acceder durante las jornadas anteriores.
“Hoy es la oportunidad, está hermoso como para salir a mirar esos lugares”, señaló el comisionado.
Alrededor de 100 efectivos participan del despliegue en la montaña. A las tareas de rastrillaje se suman equipos con drones y personal que realiza vuelos en helicóptero para ampliar la búsqueda y observar sectores de difícil acceso.
En paralelo, sus familiares intentan aportar cualquier información que pueda resultar útil.