Búsqueda de Raúl Moyano: el hallazgo de un libro renueva la esperanza de la familia

Su hermana, Suyai Moyano, se mostró optimista: “Lo que se sumó hoy a la búsqueda es el helicóptero, que ayer no pudo volar por los fuertes vientos en la zona. Hoy permitirá observar el cerro desde el aire. También se sigue rastrillando en los mismos sectores, por si algo pasó inadvertido. No se descarta ninguna posibilidad. Confiamos en que lo van a encontrar y en que papá va a volver con nosotros”, dijo a LA GACETA.