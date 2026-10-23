La búsqueda de Raúl Moyano se enfrenta al desafío de la lluvia en el cerro Ñuñorco

La búsqueda de Raúl Moyano, desaparecido desde el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco, cumplió 11 días y continúa en un terreno de extrema dificultad. Los equipos de rescate concentran los esfuerzos en las laderas sur y sureste, desde la cumbre hacia la ruta provincial 307 y el paraje El Indio, en la Quebrada de Los Sosa.