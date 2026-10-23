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La búsqueda de Raúl Moyano se enfrenta al desafío de la lluvia en el cerro Ñuñorco

El pronóstico de precipitaciones hasta el martes genera preocupación y obliga a intentar avanzar antes de que empeoren las condiciones.

DESAPARECIDO. Moyano fue visto por última vez el lunes 12 de octubre.
DESAPARECIDO. Moyano fue visto por última vez el lunes 12 de octubre.
Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rescatistas intensifican la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco tras 11 días desaparecido, para hallarlo antes de que las lluvias azoten la zona.
  • El operativo del Grupo Cero rastrilla laderas empinadas y senderos poco definidos entre la cumbre y la ruta 307, en un terreno hostil de difícil acceso.
  • El pronóstico de precipitaciones hasta el martes amenaza con complicar severamente el despliegue de los brigadistas y demorar el hallazgo del montañista.
Resumen generado con IA

La búsqueda de Raúl Moyano, desaparecido desde el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco, cumplió 11 días y continúa en un terreno de extrema dificultad. Los equipos de rescate concentran los esfuerzos en las laderas sur y sureste, desde la cumbre hacia la ruta provincial 307 y el paraje El Indio, en la Quebrada de Los Sosa.

El operativo se desarrolla en una zona hostil, con pendientes pronunciadas, quebradas profundas, vegetación tupida y senderos poco definidos. Estas condiciones dificultan el desplazamiento de los rescatistas y obligan a avanzar con precaución en cada sector inspeccionado.

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A la complejidad del terreno se suma ahora un factor que podría condicionar las tareas durante los próximos días: el pronóstico de lluvias para los Valles, previsto desde esta tarde y hasta el martes.

El subcomisario Milciades Ávila, jefe del Grupo Cero, explicó a LA GACETA que la intención es aprovechar el tiempo disponible para adelantar los trabajos antes de que las precipitaciones compliquen el despliegue de los equipos.

“Va a llegar la lluvia a la zona de los Valles y se va a prolongar hasta el martes, así que la idea es tratar de adelantar todo el trabajo, hasta que lleguen esas condiciones que son, dentro de todo, un poco complicadas”, señaló.

Temas cerro ÑuñorcoRaúl Moyano
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