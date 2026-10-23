La búsqueda de Raúl Moyano se enfrenta al desafío de la lluvia en el cerro Ñuñorco

Resumen para apurados
- Rescatistas intensifican la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco tras 11 días desaparecido, para hallarlo antes de que las lluvias azoten la zona.
- El operativo del Grupo Cero rastrilla laderas empinadas y senderos poco definidos entre la cumbre y la ruta 307, en un terreno hostil de difícil acceso.
- El pronóstico de precipitaciones hasta el martes amenaza con complicar severamente el despliegue de los brigadistas y demorar el hallazgo del montañista.
La búsqueda de Raúl Moyano, desaparecido desde el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco, cumplió 11 días y continúa en un terreno de extrema dificultad. Los equipos de rescate concentran los esfuerzos en las laderas sur y sureste, desde la cumbre hacia la ruta provincial 307 y el paraje El Indio, en la Quebrada de Los Sosa.
El operativo se desarrolla en una zona hostil, con pendientes pronunciadas, quebradas profundas, vegetación tupida y senderos poco definidos. Estas condiciones dificultan el desplazamiento de los rescatistas y obligan a avanzar con precaución en cada sector inspeccionado.
A la complejidad del terreno se suma ahora un factor que podría condicionar las tareas durante los próximos días: el pronóstico de lluvias para los Valles, previsto desde esta tarde y hasta el martes.
El subcomisario Milciades Ávila, jefe del Grupo Cero, explicó a LA GACETA que la intención es aprovechar el tiempo disponible para adelantar los trabajos antes de que las precipitaciones compliquen el despliegue de los equipos.
“Va a llegar la lluvia a la zona de los Valles y se va a prolongar hasta el martes, así que la idea es tratar de adelantar todo el trabajo, hasta que lleguen esas condiciones que son, dentro de todo, un poco complicadas”, señaló.