Messi va por su noveno Balón de Oro: los números de un año con Mundial, MLS y Princesa de Asturias

Resumen para apurados
- Lionel Messi compite hoy en Londres por su noveno Balón de Oro, nominado entre los 30 finalistas tras su destacada actuación en el Mundial 2026 y en la MLS con Inter Miami.
- Ganador de ocho trofeos, Messi llega tras brillar en el Mundial y la MLS, además de recibir el Princesa de Asturias. Su presencia es duda y Harry Kane lidera las apuestas.
- Un eventual noveno galardón ampliaría su récord histórico en el fútbol mundial a una cifra casi inalcanzable, ratificando su vigencia de élite a los 39 años.
Lionel Messi vuelve a estar en la conversación. A los 39 años, el capitán de la selección argentina integra la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2026, que se entregará hoy, desde las 17, en Londres. Va por su noveno trofeo, para ampliar un récord que ya parece inalcanzable.
Messi ganó el premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. El último lo recibió en París, después de la consagración en Qatar, y en aquella gala le dedicó unas palabras a Diego Maradona, que ese día hubiera cumplido años.
Su candidatura se apoya en un año intenso. En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá marcó ocho goles, dio cuatro asistencias y fue titular en todos los partidos, aunque la final se escapó ante España, que ganó 1-0 en el alargue. Después, la IFFHS lo eligió como el mejor jugador del torneo.
Goles en Miami y un premio en Oviedo
En Inter Miami, el rosarino es el goleador de la temporada regular de la MLS y aparece como el gran candidato a un nuevo premio al jugador más valioso. El viernes, además, recibió en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y se convirtió en el primer deportista argentino en obtenerlo.
Las casas de apuestas, sin embargo, no lo ubican entre los favoritos. Según las cuotas que publicó el diario español El Debate, el inglés Harry Kane encabeza los pronósticos, mientras que Messi aparece bastante más atrás.
La otra incógnita es si estará en el London Palladium. Después de su paso por Oviedo, el capitán jugó con Inter Miami en Nueva York y volvió a Florida, donde el domingo vio a su hijo Mateo salir campeón con la Sub 12 del club. Hasta el momento, no hubo confirmación sobre su viaje a Londres.