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Qué hierba se puede agregar al mate y podría ayudar a controlar el azúcar en sangre

Además de su impacto positivo en la salud del organismo, esta hierba milenaria le da al mate un sabor suave y aromático.

El mate se puede tomar con diferentes tipos de hierbas
El mate se puede tomar con diferentes tipos de hierbas Yerba Mate Argentina
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La salvia surge como una hierba para añadir al mate que ayuda a regular la glucosa en sangre debido a sus compuestos antioxidantes y su impacto en la insulina.
  • Se incorporan hojas secas a la yerba tradicional. Aunque estudios analizan sus beneficios metabólicos, se enfatiza que no sustituye los tratamientos médicos de la diabetes.
  • El hábito suma valor a las infusiones cotidianas, pero especialistas instan a consultar al médico antes de consumirla por posibles interacciones con fármacos hipoglucemiantes.
Resumen generado con IA

La glucosa alta en sangre, conocida como hiperglucemia, es una de las señales asociadas a la diabetes y puede tener consecuencias para la salud cuando se mantiene durante períodos prolongados. Por eso, controlar los niveles de azúcar es fundamental, especialmente en las personas que viven con esta enfermedad metabólica.

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Entre las alternativas naturales que despiertan interés se encuentra una hierba aromática que puede incorporarse al mate y aportar un sabor diferente a la infusión. Se trata de la salvia, una planta que fue estudiada por sus posibles efectos sobre el metabolismo de la glucosa, aunque su consumo no reemplaza los tratamientos médicos ni las recomendaciones de los profesionales de la salud.

Qué beneficios podría tener la salvia para el azúcar en sangre

La salvia es una planta aromática utilizada tradicionalmente en distintas preparaciones y bebidas. Entre sus componentes se encuentran sustancias con propiedades antioxidantes, que despertaron el interés de la investigación científica por sus posibles efectos sobre diferentes procesos del organismo.

Algunos estudios preliminares analizaron su relación con el metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, estos resultados no permiten afirmar que agregar salvia al mate sea suficiente para reducir el azúcar en sangre ni que constituya un tratamiento para la diabetes.

La hiperglucemia aparece cuando el organismo no produce suficiente insulina o no puede utilizarla de manera eficaz. Esta hormona permite que la glucosa presente en la sangre ingrese a las células para ser utilizada como fuente de energía.

Cuando los niveles de azúcar permanecen elevados durante mucho tiempo, pueden aumentar los riesgos de complicaciones que afectan distintos órganos y el sistema nervioso. Por ese motivo, el seguimiento médico y el control de la glucemia son fundamentales.

Cómo agregar salvia al mate

Incorporar salvia al mate es sencillo. Una posibilidad es añadir algunas hojas secas a la yerba mate tradicional antes de preparar la infusión.

La hierba aporta un aroma característico y un sabor suave que permite variar la bebida habitual. No obstante, es importante tener presente que las propiedades de una planta no garantizan un efecto terapéutico por el solo hecho de consumirla en una infusión.

Además, las personas que tienen diabetes o utilizan medicamentos para reducir la glucosa deberían consultar con un profesional de la salud antes de consumir salvia con fines medicinales. Las plantas también pueden producir efectos adversos o interactuar con determinados fármacos.

Qué tener en cuenta si los niveles de glucosa están elevados

La hiperglucemia no siempre se relaciona exclusivamente con la diabetes. También puede aparecer en otros trastornos o situaciones que afectan el funcionamiento del organismo, por lo que es importante determinar su causa mediante una evaluación médica.

Aunque la alimentación equilibrada y los hábitos saludables forman parte del cuidado de la glucosa, ninguna hierba puede sustituir los controles, la medicación indicada o el tratamiento prescripto.

La salvia puede ser una alternativa para quienes buscan sumar un nuevo aroma al mate. Sin embargo, ante niveles elevados de azúcar en sangre, la prioridad debe ser identificar el origen del problema y seguir las indicaciones médicas correspondientes.

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