El alimento que muchos consumen sin conocer sus beneficio: aporta energía y la saciedad

“La sémola de trigo duro aporta carbohidratos complejos que son nuestro principal combustible energético. Cuando se utiliza para elaborar pasta, su estructura hace que el almidón se digiera de manera relativamente más lenta, generando una liberación de glucosa más gradual. Por eso puede ser una buena fuente de energía para una persona que tiene una jornada larga o para un deportista”, asegura.