El alimento que muchos consumen sin conocer sus beneficio: aporta energía y la saciedad

Resumen para apurados
- Nutricionistas destacan que la sémola de trigo duro brinda energía prolongada y mayor saciedad gracias a su particular estructura de carbohidratos y proteínas.
- Derivada del trigo candeal, este ingrediente común en pastas y sopas se digiere lentamente, lo que genera una liberación gradual de glucosa y un bajo índice glucémico.
- Su consumo combinado con fibras y proteínas optimiza dietas para deportistas o rutinas extensas, consolidándose como una opción versátil y nutritiva a futuro.
Está presente en pastas, sopas y preparaciones tradicionales, pero hay un detalle que muchas personas desconocen: su composición y la forma en que se procesa pueden influir en cómo el organismo obtiene energía. Además, contiene proteínas y otros nutrientes que contribuyen a una alimentación variada.
Su textura granulada y su característico color amarillento lo distinguen de otras harinas. Aunque suele pasar inadvertido en la cocina cotidiana, este ingrediente tiene particularidades que vale la pena conocer para entender qué aporta y cómo aprovecharlo en distintas recetas.
Qué es la sémola de trigo y en qué se diferencia de la harina común
La sémola de trigo se obtiene mediante la molienda del trigo duro o candeal, una variedad cuyo grano tiene un endospermo denso y una pigmentación amarillenta natural. A diferencia de lo que ocurre con el trigo blando, utilizado habitualmente para producir harina de panificación, el trigo duro se procesa para obtener partículas más gruesas y granuladas.
Esta diferencia también se relaciona con la estructura de las proteínas que forman parte del grano. En el trigo duro, la interacción entre el almidón y la matriz proteica contribuye a las características particulares de las pastas elaboradas con sémola.
Su uso en la cocina es amplio. En Argentina, aparece en preparaciones como la sopa de sémola, los ñoquis alla romana y las pastas secas. También es un ingrediente habitual en el cuscús y en diferentes recetas que combinan cereales, vegetales y otros alimentos.
Cuáles son los beneficios nutricionales de la sémola de trigo
La nutricionista Carolina Caligiuri explica a La Nación que uno de los principales aportes de este alimento está relacionado con la energía que proporciona.
“La sémola de trigo duro aporta carbohidratos complejos que son nuestro principal combustible energético. Cuando se utiliza para elaborar pasta, su estructura hace que el almidón se digiera de manera relativamente más lenta, generando una liberación de glucosa más gradual. Por eso puede ser una buena fuente de energía para una persona que tiene una jornada larga o para un deportista”, asegura.
Sin embargo, sus características no se limitan al aporte energético. La composición nutricional depende del producto, de si está enriquecido y de la preparación en la que se utilice.
1. Aporta energía durante el día
Los carbohidratos son una fuente fundamental de energía para el organismo. En el caso de la pasta elaborada con sémola, la estructura compacta que se forma durante el procesamiento puede dificultar el acceso de las enzimas digestivas al almidón y hacer más lenta su digestión.
Esto no significa que todas las preparaciones tengan el mismo efecto: el tipo de pasta, su procesamiento y el tiempo de cocción pueden modificar la respuesta glucémica.
2. Sus proteínas favorecen la saciedad
El trigo duro suele tener un contenido proteico algo mayor que el de los trigos blandos empleados para elaborar determinadas harinas de panificación.
“El trigo duro o candeal, del que se obtiene la sémola, tiene un contenido proteico algo mayor que los trigos blandos utilizados para las harinas de panificación. Además, sus proteínas, principalmente gliadina y glutenina, tienen una buena capacidad para formar gluten, lo que le da esa característica particular a las pastas elaboradas con sémola”, explica Caligiuri.
La especialista también destaca el papel de las proteínas en la sensación de plenitud después de comer.
“Las proteínas contribuyen a aumentar y prolongar la sensación de plenitud, por lo tanto, tener menos hambre entre comidas. Por eso, una preparación a base de sémola puede resultar aún más saciante cuando se combina con otros alimentos que aporten proteínas y fibra, como legumbres, vegetales, huevo, quesos o carnes”.
3. Puede tener un índice glucémico bajo a moderado
Otro aspecto relevante es la respuesta de la glucosa en sangre después de consumir pasta elaborada con sémola.
La nutricionista señala que este tipo de preparación puede presentar un índice glucémico bajo a moderado, en parte por la estructura que adquiere el almidón dentro de la red de proteínas.
“En estudios clínicos, los espaguetis elaborados con sémola presentaron un índice glucémico cercano a 53, considerado bajo, y una respuesta de insulina menor que la observada después de consumir arroz. De todos modos, el índice glucémico puede variar según el tipo de pasta, el procesamiento y el tiempo de cocción”, advierte Caligiuri.
El índice glucémico permite comparar la velocidad con la que los alimentos que contienen carbohidratos elevan la glucosa en sangre. No obstante, no determina por sí solo si un alimento es saludable ni permite asegurar que su consumo prevenga enfermedades metabólicas.
4. Contiene vitaminas y minerales
La sémola puede aportar vitaminas del complejo B, como tiamina y niacina, además de minerales como hierro, magnesio, potasio y fósforo. Las cantidades varían según el producto y el grado de refinamiento.
En las versiones enriquecidas, la incorporación de determinados micronutrientes puede aumentar su aporte nutricional. Por eso, revisar la información del envase permite conocer mejor la composición de cada producto.
5. Es naturalmente baja en sodio
La sémola de trigo sin agregados contiene poco sodio, una característica que puede resultar útil al preparar comidas en las que se busca moderar el consumo de sal.
“Otro beneficio interesante es que la sémola es naturalmente baja en sodio. Por eso, puede ser una buena base para una preparación en la que se quiera controlar el aporte de sal o en personas hipertensas. El contenido final de sodio dependerá principalmente de los ingredientes que se incorporen durante la preparación, como sal, quesos, caldos o salsas”, sintetiza la especialista.
Cómo incorporar este alimento a una alimentación equilibrada
La sémola puede formar parte de distintas preparaciones, desde sopas y pastas hasta platos que combinan cereales con vegetales y fuentes de proteínas.
Para lograr comidas más completas, una alternativa es acompañarla con verduras, legumbres, huevo, carnes o quesos, según las necesidades y preferencias de cada persona. De esta manera, se pueden sumar fibra, proteínas y otros nutrientes.
También es importante considerar las porciones, los ingredientes añadidos y la forma de cocción. Aunque la pasta elaborada con sémola puede tener una respuesta glucémica más gradual que otros alimentos ricos en carbohidratos, eso no implica que evite por sí sola los aumentos de glucosa, la resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2.
En definitiva, se trata de un ingrediente versátil que aporta energía y proteínas y que puede integrarse en una alimentación variada. Sus beneficios dependen del producto elegido y del conjunto de alimentos con los que se combine.