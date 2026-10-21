Muffins integrales de banana sin azúcar: la receta saludable y económica de Paulina Cocina para la merienda
La famosa creadora de contenido enseñó a preparar unas magdalenas nutritivas a base de banana madura, harina integral y aceite en lugar de manteca. Una propuesta ligera, baja en grasas saturadas y apta para personas con diabetes que se resuelve fácilmente en el horno.
Resumen para apurados
- Paulina Cocina presentó en sus redes una receta económica de muffins integrales de banana sin azúcar para brindar una opción nutritiva y accesible para la merienda en Argentina.
- La preparación utiliza banana madura, harina integral y aceite en reemplazo de la manteca; fue avalada por una nutricionista para moderar el impacto glucémico y las grasas.
- La propuesta se posiciona como una alternativa culinaria apta para personas con diabetes y fomenta hábitos de consumo más saludables y económicos en la alimentación cotidiana.
Encontrar opciones dulces para la hora del mate que resulten nutritivas, económicas y bajas en azúcares refinados puede ser un desafío desafío en los hogares. Esta receta de muffins integrales de banana compartida por Paulina Cocina puede ser una alternativa ideal para cuidar la alimentación sin renunciar al sabor ni pasar horas en la cocina.
El diferencial de esta preparación radica en la calidad de sus ingredientes y en el aprovechamiento de la fruta. Al utilizar bananas bien maduras, se aprovecha el dulzor natural de la fruta para reducir el uso de endulzantes artificiales. Además, la combinación de harina integral con harina común aporta una dosis significativa de fibra, lo que ayuda a regular la absorción de los carbohidratos e impide picos bruscos de glucemia.
Una opción económica y baja en grasas saturadas
Otro de los puntos fuertes de esta receta es el reemplazo de la manteca tradicional por aceite neutro, lo que disminuye el aporte de grasas saturadas y permite lograr una miga tierno, suave y esponjosa sin sumar pesadez.
El paso a paso fue publicado en el sitio oficial y redes sociales por Paulina Cocina, una de las influencers y divulgadoras gastronómicas más reconocidas de la Argentina por su estilo práctico y descontracturado. La propuesta contó con la supervisión de una profesional de la nutrición que avaló sus propiedades saludables: "Al utilizar la harina integral este alimento nos aporta fibra y ayuda a que no haya variaciones en la absorción del azúcar y los hidratos de carbono. Además, como están preparadas con aceite en vez de manteca, la cantidad de grasas saturadas se ve disminuida", explicó la especialista en el canal de la creadora.
Paso a paso para preparar los muffins integrales
Ingredientes (para 12 unidades)
- 2 bananas bien maduras
- ¾ taza de harina integral
- ½ taza de harina 0000
- 1 huevo
- 1 cdita. de polvo para hornear
- 1 cdita. de canela (y un toque opcional de jengibre)
- ⅓ de taza de aceite neutro (girasol o maíz)
- 2 a 3 sobres de stevia a gusto
1. Pelar las bananas bien maduras y pisarlas sobre un plato con un tenedor hasta formar un puré suave.
2. Correr la banana a un costado del recipiente, agregar el huevo, los sobres de stevia y batir enérgicamente con tenedor hasta integrar completamente.
3. Añadir la harina integral y mezclar con tenedor. Luego sumar la harina 0000 y el polvo para hornear, continuando la mezcla a mano.
4. Incorporar el aceite neutro, la canela y el jengibre. Mezclar bien hasta obtener una consistencia unida.
5. Distribuir la preparación con cuchara dentro de pirotines para magdalenas situados en una placa, sin aplastar la masa. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 40 minutos o hasta que se noten bien dorados.