Muffins integrales de banana sin azúcar: la receta saludable y económica de Paulina Cocina para la merienda

El paso a paso fue publicado en el sitio oficial y redes sociales por Paulina Cocina, una de las influencers y divulgadoras gastronómicas más reconocidas de la Argentina por su estilo práctico y descontracturado. La propuesta contó con la supervisión de una profesional de la nutrición que avaló sus propiedades saludables: "Al utilizar la harina integral este alimento nos aporta fibra y ayuda a que no haya variaciones en la absorción del azúcar y los hidratos de carbono. Además, como están preparadas con aceite en vez de manteca, la cantidad de grasas saturadas se ve disminuida", explicó la especialista en el canal de la creadora.