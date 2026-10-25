La especia que tenés en la cocina y ayuda a aliviar el dolor de rodillas

Resumen para apurados
- El orégano se destaca como un aliado natural para aliviar el dolor articular y de rodillas gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
- Consumido en infusiones, esta especia estimula la producción de colágeno, proteína clave para cartílagos y tendones cuya síntesis decae con el envejecimiento.
- Su uso culinario ofrece una alternativa accesible contra el desgaste físico, aunque los especialistas remarcan que no reemplaza el diagnóstico médico.
Con el paso del tiempo, el desgaste natural del cuerpo puede manifestarse en dolores articulares, limitando nuestra movilidad. Si bien es fundamental consultar a un médico especialista para un diagnóstico y tratamiento adecuado, existen alternativas naturales que pueden complementar el cuidado de nuestras articulaciones. Entre ellas, destaca una hierba aromática utilizada desde hace siglos por sus propiedades medicinales: el orégano.
El colágeno es una proteína esencial para la salud de las articulaciones, ya que forma parte de tejidos como el cartílago, los tendones y los ligamentos. A medida que envejecemos, la producción natural de colágeno disminuye, lo que puede contribuir al dolor y la rigidez articular. Por ello, incluir alimentos y suplementos ricos en colágeno es crucial para mantener la flexibilidad y el bienestar de nuestras articulaciones.
Un aliado natural para tus rodillas
El orégano, una hierba culinaria común, posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas que lo convierten en un potencial aliado para aliviar el dolor de rodilla. Sus compuestos antioxidantes contribuyen a proteger las células del daño oxidativo, mientras que sus propiedades antiinflamatorias pueden ayudar a reducir la inflamación y el dolor en las articulaciones.
¿Cómo actúa el orégano?
Se trata de una hierba también considerada especia que todos tenemos en casa y que se usa por sus múltiples propiedades. El orégano es el condimento que está presente en una amplia variedad de platos y que puede usarse para preparar infusiones y aliviar los dolores de articulaciones.
A nivel externo, el orégano actúa como un analgésico, cicatrizante y antiséptico. Es que, además de ser un antioxidante, esta especia tiene una capacidad antimicrobiana que puede prevenir algunas infecciones. También es analgésico y antiinflamatorio.
Por sus niveles antioxidantes, el orégano ayuda en la producción del colágeno. A partir de los 40 años, el organismo reduce considerablemente la producción de esta proteína.
Para preparar una infusión de orégano solo será necesario agregar dos cucharaditas al agua caliente -no hervida-. Dejar reposar la mezcla durante cinco minutos y pasar por un colador para eliminar los restos de las hojitas.