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El dólar mayorista volvió a subir y marcó un nuevo récord nominal: a cuánto cotizan el blue y los financieros

Mientras el Banco Central continúa comprando divisas, el dólar blue se mantiene en $1.560 y los contratos de futuros anticipan nuevos incrementos hacia fin de año.

EL DÓLAR MAYORISTA volvió a subir este viernes 23 de octubre.
EL DÓLAR MAYORISTA volvió a subir este viernes 23 de octubre.
Por Redacción Economía Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • El dólar mayorista alcanzó este viernes un récord nominal de $1.528 en Argentina debido al aumento de la demanda privada, mientras el blue cerró en $1.560.
  • La suba se dio con compras del Banco Central por US$1.210 millones en octubre y un superávit comercial en septiembre que mantiene contenida la cotización dentro de la banda.
  • Los contratos de futuros prevén que la divisa oficial ronde los $1.589 hacia fin de año, anticipando una devaluación gradual administrada por la autoridad monetaria.
Resumen generado con IA

El dólar mayorista volvió a subir este viernes y alcanzó un nuevo máximo nominal, en una jornada marcada por el aumento de la demanda privada y la continuidad de las compras de divisas del Banco Central (BCRA). El tipo de cambio oficial en el mercado mayorista se ubica en $1.528, mientras que la oferta de dólares permite contener el ritmo de avance.

Según los datos publicados por Ámbito, el mayorista acumula varias ruedas consecutivas sin registrar bajas y se mantiene cerca del techo de la banda cambiaria. Con el límite superior ubicado en $1.943,56, la cotización se encuentra un 27,2% por debajo de ese valor.

A cuánto cotiza el dólar oficial este viernes

En el segmento minorista, el dólar se vende a $1.550 en el Banco Nación (BNA). Con esa cotización, el dólar tarjeta alcanza los $2.015.

Por su parte, el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central ubica al dólar oficial minorista en $1.650,62 para la venta.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP opera a $1.556,32, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.650,62.

El dólar blue, en tanto, cotiza a $1.560 para la venta, de acuerdo con el relevamiento de Ámbito en el mercado informal. La estabilidad del paralelo contrasta con el avance gradual del tipo de cambio mayorista.

Qué pasa con los futuros del dólar

Los contratos de futuros muestran movimientos acotados para los distintos tramos de 2026. Las cotizaciones del mercado anticipan un dólar mayorista de $1.533,50 para fines de octubre y de alrededor de $1.589 para diciembre.

Estas operaciones reflejan las expectativas del mercado sobre la evolución del tipo de cambio, aunque no constituyen una garantía de que esas cotizaciones se concreten.

El Banco Central acumula compras de dólares en octubre

El Banco Central mantiene el ritmo de adquisición de divisas. Hasta el jueves, había acumulado 18 ruedas consecutivas con compras y sumaba US$1.210 millones en octubre. En paralelo, las reservas internacionales brutas se mantenían por encima de los US$50.000 millones.

Otro factor que contribuye a la oferta de divisas es el resultado del comercio exterior. En septiembre, la Argentina registró un superávit comercial de US$2.976 millones, según los datos citados en el informe.

La combinación de una oferta de dólares todavía elevada, las compras del BCRA y las variaciones moderadas de los tipos de cambio paralelos ayuda a explicar el avance gradual del mayorista.

Aunque la demanda privada ganó protagonismo en las últimas ruedas, la disponibilidad de divisas permitió sostener la intervención del Banco Central sin que se produjera una aceleración significativa del tipo de cambio.

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