El dólar mayorista volvió a subir y marcó un nuevo récord nominal: a cuánto cotizan el blue y los financieros

El dólar mayorista volvió a subir este viernes y alcanzó un nuevo máximo nominal, en una jornada marcada por el aumento de la demanda privada y la continuidad de las compras de divisas del Banco Central (BCRA). El tipo de cambio oficial en el mercado mayorista se ubica en $1.528, mientras que la oferta de dólares permite contener el ritmo de avance.