Los zigzagueos en la política exterior argentina

Qué -sino lo que pensaron de Argentina- podían imaginar los que participaban en San Francisco, EE.UU. de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Que el gobierno del país sudamericano del extremo continental -por haberse mantenido neutral (“no beligerante”, decía el gobierno argentino)- durante la contienda- aparecía como simpatizando, aunque oblicuamente, con la Alemania nazi. Se estaba a las puertas del fin de la guerra que, con el conocimiento y evaluación de sus tramos en Europa se anticipaban en sus preparativos para la posguerra. Esa a la que se disponían, conmovedoramente esperanzados los aliados. Y el mundo todo, en el sexto año de la más sangrienta guerra mundial.(*) En ese clima se concretó la conformación de Naciones Unidas. Y en ese clima Molotov, representante de la URSS, lideraba la oposición del ingreso de Argentina a la ONU, y nada menos que como fundadora. No era fácil para Argentina despegarse de aquella calificación entre los períodos marcados por el golpe de estado militar desde el 04.06.43. Y todo ello pese a que el gobierno de facto del general de Brigada Edelmiro J. Farrel se dirigiera al pueblo el 27/03/46 dando cuenta de la declaración de guerra a Japón y Alemania. Ello le permitió a nuestro país participar en la Conferencia de San Francisco. Claro que ese decreto N° 6.945 del gobierno militar del 27/03/45, evidenciaba mucho más que la letra escrita. Por ejemplo la “declaración de guerra a Alemania” supeditada en el orden a la “declaración del estado de guerra entre Argentina y el Imperio del Japón así como con Alemania por su condición de aliada con Japón”. Disimular la simpatía con Alemania con una redacción torpe que perseguía ese propósito en la intención del texto, culminaba enfatizando algunas viejas simpatías al nacionalsocialismo alemán con esa actitud apurada, para participar de la creación de la ONU, entre otros objetivos signados por el advertible fin de la contienda favorable a los aliados.