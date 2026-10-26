Adepa rechazó nuevos ataques de Milei contra periodistas y medios
La entidad cuestionó los agravios del Presidente durante una cena de la Fundación Faro, dirigidos especialmente contra periodistas que investigaron el caso $Libra. Advirtió que se suman a una escalada de hostigamiento y reivindicó el debate democrático sin insultos.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su rechazo a los nuevos ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación, formulados durante una cena organizada el viernes por la noche por la Fundación Faro.
Los cuestionamientos del mandatario estuvieron dirigidos especialmente contra periodistas que cubrieron el caso $Libra, luego de conocerse una resolución judicial favorable al Presidente y a su hermana Karina Milei.
En su intervención, Milei sostuvo que la investigación había sido utilizada con fines políticos y afirmó que sus adversarios habían intentado un «golpe de Estado por la vía institucional». También reclamó «compensaciones» por las acusaciones formuladas en torno al caso.
El Presidente mencionó expresamente a Carlos Pagni, Hugo Alconada Mon, Natalia Volosin y Paulino Rodríguez, entre otros periodistas, a quienes cuestionó por las “basuras que difundieron”. En uno de los pasajes más controvertidos de su discurso, Milei recurrió a la imagen de la hoguera al afirmar que determinadas personas “se tienen que quemar en la hoguera”, una expresión que añadió un tono particularmente agresivo a sus cuestionamientos contra periodistas y otros destinatarios de sus críticas.
En un comunicado difundido este sábado, Adepa advirtió que los agravios incluyeron “virulentas apelaciones contra profesionales y organizaciones periodísticas que cubrieron el caso $Libra” y señaló que estos episodios “se suman a la escalada de las últimas semanas, ya señalada por Adepa”.
Diferencias
La entidad recordó, además, que las diferencias con las coberturas periodísticas pueden ser objeto de respuestas, rectificaciones y críticas, pero no deberían derivar en ataques personales.
“La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica”, concluyó el pronunciamiento de Adepa.
La Academia Nacional de Periodismo, a través de un aviso publicado ayer en los principales diarios del país, también expresó su repudio a las declaraciones de Milei y advirtió sobre la reiteración de insultos contra periodistas. 861 es la cantidad de insultos del Presidente contra periodistas que la entidad contabilizó desde enero de este año. La institución alertó que esta forma de violencia institucional afecta a la democracia.