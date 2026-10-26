Adepa rechazó nuevos ataques de Milei contra periodistas y medios

El Presidente mencionó expresamente a Carlos Pagni, Hugo Alconada Mon, Natalia Volosin y Paulino Rodríguez, entre otros periodistas, a quienes cuestionó por las “basuras que difundieron”. En uno de los pasajes más controvertidos de su discurso, Milei recurrió a la imagen de la hoguera al afirmar que determinadas personas “se tienen que quemar en la hoguera”, una expresión que añadió un tono particularmente agresivo a sus cuestionamientos contra periodistas y otros destinatarios de sus críticas.