Principios más poderosos que cualquier gobernante autoritario*

En un momento en que las personas y las organizaciones que nos rodean están tomando partido o cediendo a las presiones, nosotros seguimos siendo firmemente independientes. Abordamos los asuntos más importantes del mundo desde una perspectiva amplia y desde múltiples puntos de vista, seguimos los hechos y compartimos lo que descubrimos mediante un periodismo abierto a distintas perspectivas. Estamos dispuestos a cuestionar las narrativas simplistas, exonerar a un villano o desenmascarar a un héroe. Y no tenemos miedo de admitir que no tenemos todas las respuestas.