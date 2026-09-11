Adepa renovó sus autoridades en Tucumán: Daniel Dessein presidirá el Consejo Ejecutivo
En el cierre de la 64ª Asamblea General, la entidad eligió la conducción para el período 2026-2027. El titular del directorio de LA GACETA inicia una nueva etapa al frente de la institución tras suceder a Martín Etchevers, en un encuentro marcado por la defensa de la sustentabilidad y el debate sobre la inteligencia artificial.
Resumen para apurados
- Daniel Dessein fue elegido presidente del Consejo Ejecutivo de Adepa en Tucumán durante su 64ª Asamblea General, para conducir la entidad en el período 2026-2027.
- Dessein, directivo de La Gaceta, sucedió a Martín Etchevers en la renovación de la cúpula directiva celebrada al término de las deliberaciones institucionales.
- La nueva gestión enfocará su agenda en consolidar la sustentabilidad de la industria periodística y debatir el impacto de la inteligencia artificial en el sector.
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) concluyó este viernes en la capital tucumana su 64ª Asamblea General Ordinaria con la elección de las autoridades que conducirán la institución durante el período 2026-2027. En ese marco, la 192ª Junta de Directores consagró como nuevo presidente del Consejo Ejecutivo a Daniel Dessein, presidente del directorio de LA GACETA. Dessein, quien ya estuvo al frente de la entidad en períodos anteriores y venía desempeñándose como titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, sucede en el cargo a Martín Etchevers (Clarín), ratificando la impronta federal y la representatividad de la prensa del interior en el máximo órgano de conducción de los medios argentinos.
La conformación de la mesa directiva reflejó un amplio equilibrio territorial e intermedios. El nuevo Consejo Ejecutivo estará integrado por Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) como vicepresidenta 1ª y Luis Tarsitano (El Tribuno, Salta) como vicepresidente 2º. La secretaría general quedó a cargo de Pablo Deluca (Infobae), mientras que Tomás Vio (Diario Olé) asumió la secretaría de Organización; Agustino Fontevecchia (Perfil), la de Relaciones Institucionales; y Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui), la secretaría de Actas. La administración de los recursos institucionales recayó en Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes) como tesorero y Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas) como protesorero. El cuerpo directivo se completó con un cuerpo de vocales representativo de diversas plataformas y provincias. Como vocales titulares resultaron electos Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz), Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos), Ricardo Terán (La Capital, Rosario), Carlos Marino (Letra P), Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca) y Juan Boglione (Nueva Rioja). En calidad de suplentes fueron designados Claudia Bogado (La Mañana, Formosa), Diego Garazzi (Hola Argentina), Gustavo Ick (El Liberal, Santiago del Estero), Carlos Valentini (El Diario de Pringles), Diego Dillenberger (Imagen) y Federico Torres (Río Negro).
En lo que respecta a las áreas técnicas y estratégicas de trabajo, Martín Etchevers asumió la presidencia de la estratégica Comisión de Libertad de Prensa e Información. Asimismo, José Santa María (Página/12) encabezará la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones; Guillermo Ignacio (TSN Necochea) presidirá el Comité Estratégico; y José Claudio Escribano (La Nación) continuará al frente de la Comisión de Premios “Federico C. Massot”. Otras áreas clave quedaron bajo la titularidad de Diego Fuentes (Diario Huarpe, Desarrollo Digital), Ana Tronfi (ADNSUR, Medios Locales), Gustavo Ick (Relaciones Internacionales), Roberto Suárez (Mendoza Today, Bien Público), Diego Garazzi (Propiedad Intelectual), Diego Dillenberger (Socios) y Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Difusión). La coordinación de Capacitación Multiplataforma y la Dirección Ejecutiva permanecen en manos de Andrés D'Alessandro.
Uno de los momentos medulares del cónclave federal fue la difusión del informe semestral de libertad de prensa, cuyo eje combinó una severa preocupación por el deterioro del debate público con un análisis doctrinario sobre el impacto de la tecnología en la sustentabilidad de los medios. Bajo la premisa de que “sin periodismo sostenible, la inteligencia artificial debilita el ecosistema informativo”, la entidad advirtió sobre el uso indiscriminado y sin compensación de contenidos periodísticos para entrenar modelos de lenguaje algorítmicos. El documento enfatizó que la propiedad intelectual constituye un pilar innegociable de la industria y alertó sobre la hostilidad y agravios dirigidos a periodistas desde las máximas esferas de poder, subrayando que las eventuales fallas informativas deben canalizarse mediante la ley y el debate republicano, y nunca a través de la intimidación, el castigo legal o el cierre del acceso a las fuentes públicas.