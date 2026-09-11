Adepa renovó sus autoridades en Tucumán: Daniel Dessein presidirá el Consejo Ejecutivo

Uno de los momentos medulares del cónclave federal fue la difusión del informe semestral de libertad de prensa, cuyo eje combinó una severa preocupación por el deterioro del debate público con un análisis doctrinario sobre el impacto de la tecnología en la sustentabilidad de los medios. Bajo la premisa de que “sin periodismo sostenible, la inteligencia artificial debilita el ecosistema informativo”, la entidad advirtió sobre el uso indiscriminado y sin compensación de contenidos periodísticos para entrenar modelos de lenguaje algorítmicos. El documento enfatizó que la propiedad intelectual constituye un pilar innegociable de la industria y alertó sobre la hostilidad y agravios dirigidos a periodistas desde las máximas esferas de poder, subrayando que las eventuales fallas informativas deben canalizarse mediante la ley y el debate republicano, y nunca a través de la intimidación, el castigo legal o el cierre del acceso a las fuentes públicas.