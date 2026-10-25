La impunidad precede a los crímenes contra periodistas

La impunidad en los crímenes contra periodistas comienza mucho antes de los asesinatos. Se manifiesta en amenazas que nadie investiga, campañas de desprestigio, agresiones digitales y mecanismos de protección ineficaces. Esa fue una de las principales conclusiones del panel “Crímenes sin justicia: la impunidad que amenaza al periodismo”, realizado durante la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Bogotá.