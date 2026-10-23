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Anses: quiénes cobran hoy, viernes 23 de septiembre de 2026

La entidad previsional completa los pagos de octubre y prepara el cronograma de noviembre, que llegará con un incremento del 1,9% en las prestaciones.

Anses: quiénes cobran hoy, viernes 23 de septiembre de 2026
Imagen generada con inteligencia artificial - La Nación
Por Redacción Economía Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Anses paga este viernes en Argentina a jubilados con haberes superiores a la mínima (DNI 0 y 1) y a beneficiarios de Desempleo, según el calendario oficial del mes.
  • Los haberes de octubre incluyeron un aumento del 1,66% por la inflación de agosto. Los jubilados con ingresos básicos ya cobraron el haber junto con el bono extraordinario.
  • En noviembre las prestaciones subirán un 1,9% por la inflación de septiembre, llevando la jubilación mínima a $514.027,73 con bono, con pagos a partir del 9 de noviembre.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aún no finaliza su ciclo de depósitos del mes. Con las prestaciones que empezaron a pagarse esta semana, la entidad previsional empieza a cerrar el calendario de pagos previsto para octubre. Mientras que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones recibirán el pago correspondiente al décimo mes, otros, como los prestatarios del plan Desempleo, recién recibirán el pago de septiembre.

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Los programas de Anses tuvieron un incremento en octubre, tomado directamente del Índice de Precios al Consumidor de agosto, que fue de 1.66%. Los jubilados que cobran la mínima ya percibieron sus haberes. Ahora es el turno de quienes tienen haberes superiores al básico, cuyo tope alcanza los $2.932.174,85 este mes. Los beneficiarios de este grupo no reciben el bono extraordinario de $70.000 que se agrega a los montos más bajos.

Quiénes cobran este viernes 23 de octubre en Anses

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo con DNI terminados en 0 y 1

Hasta el 10 de noviembre se depositarán Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento para todos los documentos, segunda quincena

Titulares de Desempleo Plan 1 con DNI terminados en 2 y 3

Hasta el 10 de noviembre se depositará Desempleo Plan 2 para todas las terminaciones de DNI

Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran este miércoles 21 de octubre y cómo sigue el cronograma del mes

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Jubilación mínima y máxima de noviembre

El mes de noviembre tendrá un aumento, también previsto por fórmula de movilidad previsional. Para el penúltimo mes del año se tomó como referencia la inflación de septiembre que, según el Instituto Nacional de Datos, Estadísticas y Censos, fue de 1.9%. En consonancia, las prestaciones del organismo previsional tendrá un incremento proporcional.

La jubilación mínima de octubre fue de $435.748,51 y $505.748,51. con el bono de $70.000 incluído. En noviembre, el monto ascenderá a $444.027,73. Con el pago no remunerativo, los haberes del mes próximo para los jubilados que perciban el básico alcanzarán los $514.027,73.

En el otro grupo de jubilados, quienes perciben haberes que superan el monto mínimo, están los de la prestación máxima. En noviembre, el tope para los beneficiarios de este programa será de $2.999.095,17 y, como ya es costumbre, no incluirá el bono de $70.000.

Cuándo se pagarán las jubilaciones en noviembre

Jubilaciones mínimas

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre de 2026

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre de 2026

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre de 2026

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre de 2026

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre de 2026

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre de 2026

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre de 2026

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre de 2026

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre de 2026

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre de 2026

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Jubilación que supere el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre de 2026

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre de 2026

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre de 2026

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre de 2026

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre de 2026

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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