Anses: quiénes cobran hoy, viernes 23 de septiembre de 2026

Los programas de Anses tuvieron un incremento en octubre, tomado directamente del Índice de Precios al Consumidor de agosto, que fue de 1.66%. Los jubilados que cobran la mínima ya percibieron sus haberes. Ahora es el turno de quienes tienen haberes superiores al básico, cuyo tope alcanza los $2.932.174,85 este mes. Los beneficiarios de este grupo no reciben el bono extraordinario de $70.000 que se agrega a los montos más bajos.