La libertad de prensa en Estados Unidos

Estados Unidos merece especial atención. Durante generaciones, la Primera Enmienda ha sido una poderosa expresión del principio de que el Gobierno no debe interferir con una prensa libre. Sin embargo, los ataques públicos contra periodistas, las presiones legales sobre las organizaciones periodísticas y las restricciones al acceso a la información oficial nos recuerdan que este principio no puede darse por sentado. Cuando los periodistas deben defender ante los tribunales su derecho a recabar información, las implicaciones trascienden las fronteras de un solo país. Las prácticas que se normalizan en Washington pueden invocarse en otros lugares para justificar restricciones similares.