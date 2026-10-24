OpiniónColumnas

La libertad de prensa en Estados Unidos

Por Pierre Manigault - Presidente de la SIP

PIERRE MANIGAULT. Advierte que el destrato a la prensa en EEUU puede convertirse en justificación en otros países.
PIERRE MANIGAULT. Advierte que el destrato a la prensa en EEUU puede convertirse en justificación en otros países.
Por Redacción LA GACETA Hace 5 Hs

En todas las Américas, la libertad de prensa está bajo presión. El último Índice Chapultepec registró la puntuación regional más baja desde que la SIP comenzó a realizar esta medición. El deterioro de la libertad de prensa no se limita a países con instituciones frágiles. Incluso las democracias consolidadas muestran señales preocupantes de retroceso.

Estados Unidos merece especial atención. Durante generaciones, la Primera Enmienda ha sido una poderosa expresión del principio de que el Gobierno no debe interferir con una prensa libre. Sin embargo, los ataques públicos contra periodistas, las presiones legales sobre las organizaciones periodísticas y las restricciones al acceso a la información oficial nos recuerdan que este principio no puede darse por sentado. Cuando los periodistas deben defender ante los tribunales su derecho a recabar información, las implicaciones trascienden las fronteras de un solo país. Las prácticas que se normalizan en Washington pueden invocarse en otros lugares para justificar restricciones similares.

A 30 años de García Márquez en la SIP y de su definición del periodismo como “el mejor oficio

A 30 años de García Márquez en la SIP y de su definición del periodismo como “el mejor oficio

Estas no son preocupaciones abstractas.

Cuando los periodistas deben acudir a los tribunales simplemente para defender su capacidad de solicitar información a las instituciones públicas, cuando el acceso se condiciona o se restringe y cuando se utiliza el enorme poder del Gobierno para dificultar el escrutinio independiente, todos debemos prestar atención.

Y cuando esto ocurre en Estados Unidos, las consecuencias van mucho más allá de sus fronteras.

La SIP inauguró su 82ª Asamblea General con un llamado a defender la libertad de prensa

La SIP inauguró su 82ª Asamblea General con un llamado a defender la libertad de prensa

Lo que se normaliza en Washington puede convertirse en una justificación en otras capitales. Los líderes que ya consideran al periodismo un obstáculo, en lugar de una institución democrática esencial, están observando. Por eso, defender hoy la libertad de prensa en Estados Unidos también forma parte de la defensa de la libertad de prensa en todas las Américas.

Temas Estados Unidos de América
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío
2

Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío

75 años y 75 momentos en la vida de Charly García
3

75 años y 75 momentos en la vida de Charly García

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa
4

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán
5

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

Ranking notas premium
El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
1

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo
2

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural
3

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural

Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo
4

Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo

La Justicia rechazó por ahora frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados
5

La Justicia rechazó "por ahora" frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Mentalismo en vivo en Tucumán: ¿qué le preguntarías a tu yo de dentro de 30 años?

Mentalismo en vivo en Tucumán: ¿qué le preguntarías a tu yo de dentro de 30 años?

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

Comentarios