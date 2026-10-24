En todas las Américas, la libertad de prensa está bajo presión. El último Índice Chapultepec registró la puntuación regional más baja desde que la SIP comenzó a realizar esta medición. El deterioro de la libertad de prensa no se limita a países con instituciones frágiles. Incluso las democracias consolidadas muestran señales preocupantes de retroceso.
Estados Unidos merece especial atención. Durante generaciones, la Primera Enmienda ha sido una poderosa expresión del principio de que el Gobierno no debe interferir con una prensa libre. Sin embargo, los ataques públicos contra periodistas, las presiones legales sobre las organizaciones periodísticas y las restricciones al acceso a la información oficial nos recuerdan que este principio no puede darse por sentado. Cuando los periodistas deben defender ante los tribunales su derecho a recabar información, las implicaciones trascienden las fronteras de un solo país. Las prácticas que se normalizan en Washington pueden invocarse en otros lugares para justificar restricciones similares.
Estas no son preocupaciones abstractas.
Cuando los periodistas deben acudir a los tribunales simplemente para defender su capacidad de solicitar información a las instituciones públicas, cuando el acceso se condiciona o se restringe y cuando se utiliza el enorme poder del Gobierno para dificultar el escrutinio independiente, todos debemos prestar atención.
Y cuando esto ocurre en Estados Unidos, las consecuencias van mucho más allá de sus fronteras.
Lo que se normaliza en Washington puede convertirse en una justificación en otras capitales. Los líderes que ya consideran al periodismo un obstáculo, en lugar de una institución democrática esencial, están observando. Por eso, defender hoy la libertad de prensa en Estados Unidos también forma parte de la defensa de la libertad de prensa en todas las Américas.