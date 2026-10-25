Los insultos del Presidente

Es de público conocimiento los premios y distinciones de envergadura que España concede y ha concedido a escritores, científicos, artistas e investigadores de Hispanoamérica y la Argentina ha ocupado y ocupa, en este sentido, un lugar preponderante. La clase política o dirigente así como los ciudadanos tenemos que hacerle saber al presidente que la investidura no es personal sino institucional y representativa de todos nosotros: los representados.