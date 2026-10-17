San Martín, a cinco puntos del Reducido: cómo quedó la tabla de la Primera Nacional

Los resultados de este sábado dejaron un balance dispar para el “Santo”. Por un lado, Colegiales goleó 3-0 a Agropecuario y llegó a 50 unidades, ampliando a siete su ventaja sobre los tucumanos. Por otro, Chacarita derrotó 1-0 a Deportivo Maipú, que se mantiene octavo con 48 puntos. Este último resultado favoreció a San Martín, ya que impidió que el conjunto mendocino ampliara la diferencia en la pelea por ingresar al Reducido.