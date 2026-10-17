San Martín, a cinco puntos del Reducido: cómo quedó la tabla de la Primera Nacional
Los resultados del sábado modificaron el panorama en la zona B. El “Santo” tiene tres partidos por delante y necesita sumar puntos, además de esperar tropiezos de sus rivales directos, para meterse entre los ocho primeros.
Resumen para apurados
- Tras caer ante Atlanta, San Martín de Tucumán quedó este sábado 11° en la Primera Nacional, a cinco puntos del Reducido y obligado a ganar a tres fechas del final.
- Con 43 puntos y 13 empates en el torneo, el equipo de Orfila sufrió su irregularidad. Ahora Deportivo Maipú ocupa el último cupo clasificatorio con 48 unidades.
- Sin depender de sí mismo, el Santo deberá ganar los tres partidos restantes frente a Midland, Quilmes y Colegiales, además de esperar resultados ajenos para clasificar.
San Martín afronta la recta final de la Primera Nacional con un panorama complicado. Tras la derrota frente a Atlanta, el equipo dirigido por Alejandro Orfila quedó en el puesto 11° de la zona B, con 43 puntos, a cinco del último lugar de clasificación al Reducido. Aunque todavía tiene posibilidades matemáticas de alcanzar el objetivo, ya no depende exclusivamente de sus propios resultados y necesita recuperar terreno en las tres fechas restantes.
Los resultados de este sábado dejaron un balance dispar para el “Santo”. Por un lado, Colegiales goleó 3-0 a Agropecuario y llegó a 50 unidades, ampliando a siete su ventaja sobre los tucumanos. Por otro, Chacarita derrotó 1-0 a Deportivo Maipú, que se mantiene octavo con 48 puntos. Este último resultado favoreció a San Martín, ya que impidió que el conjunto mendocino ampliara la diferencia en la pelea por ingresar al Reducido.
Entre ambos también aparecen San Martín de San Juan, noveno con 46 puntos, y Atlético Rafaela, décimo con 45. Mientras que los sanjuaninos todavía tienen tres compromisos por disputar, Maipú, Colegiales y Rafaela solamente cuentan con dos encuentros pendientes. Esta diferencia en la cantidad de partidos representa una oportunidad para el equipo de Orfila, aunque su margen de error es cada vez más reducido.
Primera Nacional 2026 - Zona B
|#
|Equipo
|PTS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DIF
|1
|
Tristán SuárezT. Suárez
|59
|33
|15
|14
|4
|32
|15
|+17
|2
|
TemperleyTemperley
|59
|33
|16
|11
|6
|40
|27
|+13
|3
|
AtlantaAtlanta
|58
|34
|18
|4
|12
|40
|33
|+7
|4
|
Gimnasia (J)Gimnasia J.
|55
|33
|15
|10
|8
|50
|42
|+8
|5
|
Gimnasia y TiroG. y Tiro
|52
|34
|14
|10
|10
|37
|31
|+6
|6
|
MidlandMidland
|51
|33
|14
|9
|10
|38
|26
|+12
|7
|
ColegialesColegiales
|50
|34
|14
|8
|12
|35
|31
|+4
|8
|
Deportivo MaipúD. Maipú
|48
|34
|13
|9
|12
|40
|33
|+7
|9
|
San Martín (SJ)S. Martín SJ
|46
|33
|12
|10
|11
|35
|33
|+2
|10
|
Atlético RafaelaAt. Rafaela
|45
|34
|12
|9
|13
|28
|34
|-6
|11
|
San Martín (T)S. Martín T
|43
|33
|10
|13
|10
|35
|33
|+2
|12
|
AlmagroAlmagro
|41
|33
|11
|8
|14
|30
|39
|-9
|13
|
Agropecuario ArgentinoAgropecuario
|40
|34
|10
|10
|14
|27
|38
|-11
|14
|
QuilmesQuilmes
|39
|34
|10
|9
|15
|30
|29
|+1
|15
|
PatronatoPatronato
|37
|33
|7
|16
|10
|29
|32
|-3
|16
|
Nueva ChicagoNva. Chicago
|36
|33
|9
|9
|15
|24
|32
|-8
|17
|
ChacaritaChacarita
|36
|34
|10
|6
|18
|26
|35
|-9
|18
|
Güemes (SE)Güemes (SE)
|23
|33
|5
|8
|20
|23
|56
|-33
¿Qué necesita San Martín para clasificarse al Reducido?
Con nueve puntos en juego, San Martín puede alcanzar un máximo de 52 unidades si gana sus tres partidos restantes. Sin embargo, ni siquiera una campaña perfecta le garantizaría la clasificación, ya que necesita que varios de sus competidores pierdan puntos. También podría conseguir el objetivo con una cosecha menor, aunque dependería de una combinación de resultados todavía más favorable.
Uno de los principales rivales a seguir es Deportivo Maipú, que ocupa el último puesto de clasificación y deberá enfrentar a Güemes, como local, y Tristán Suárez, como visitante. Si el conjunto mendocino suma cuatro de los seis puntos disponibles, llegará a 52, una cifra que San Martín solamente podría igualar. En ese escenario, la diferencia de gol sería determinante: actualmente, Maipú tiene +7 y el “Santo”, +2.
Otro equipo importante en esta pelea es San Martín de San Juan, que suma 46 puntos y todavía debe enfrentar a Temperley, Nueva Chicago y Gimnasia de Jujuy. Atlético Rafaela, por su parte, puede alcanzar un máximo de 51 unidades, por lo que los tucumanos lo superarían si consiguieran tres victorias.
También habrá un enfrentamiento directo que podría favorecer a los de Orfila: Colegiales recibirá a Atlético Rafaela en la próxima fecha. El resultado de ese encuentro tendrá incidencia en la lucha por los últimos lugares disponibles, especialmente porque ambos equipos están por encima de San Martín.
Las tres finales que le quedan al “Santo”
El primer desafío llegará este domingo, desde las 18.30, cuando San Martín reciba a Midland en La Ciudadela. El conjunto visitante ocupa el sexto puesto con 51 puntos y también busca asegurar su clasificación, por lo que el encuentro tendrá una importancia especial para ambos equipos.
Después, los tucumanos visitarán a Quilmes el sábado 24 de octubre y cerrarán la fase regular frente a Colegiales, el 31, nuevamente como locales. Este último compromiso podría transformarse en un duelo decisivo si ambos llegan con posibilidades de disputar uno de los lugares del Reducido.
La irregularidad fue uno de los principales problemas de San Martín a lo largo de la temporada. Sus 13 empates reflejan la cantidad de puntos que dejó escapar y explican, en parte, por qué llega a las últimas jornadas obligado a mirar los resultados ajenos.
El panorama es exigente, pero la clasificación todavía está al alcance desde lo matemático. San Martín necesita volver a ganar y esperar tropiezos de sus competidores, especialmente de aquellos que ocupan los últimos puestos de acceso al Reducido. El primer paso será superar a Midland, en un partido que puede marcar buena parte de su futuro en la temporada.