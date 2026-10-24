A un día del balotaje en Brasil, Milei llamó “ladrón y mentiroso” a Lula tras sus dichos sobre la pobreza en Argentina
El Presidente cuestionó con dureza a su par brasileño en una publicación en X, luego de que este afirmara que la pobreza en el país llegó al 40% y que la población consume carne de burro.
Resumen para apurados
- Javier Milei llamó 'ladrón y mentiroso' a Lula da Silva en X antes del balotaje en Brasil, en respuesta a críticas del líder brasileño sobre la pobreza y el hambre en Argentina.
- El cruce surgió en el debate de TV Globo, cuando Lula criticó a Flávio Bolsonaro comparándolo con Milei y afirmó que los argentinos sufren 40% de pobreza y comen carne de burro.
- El enfrentamiento profundiza la tensión diplomática e ideológica entre los principales socios del Mercosur, de cara a una elección brasileña clave para la integración regional.
La tensión entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva volvió a escalar luego de que el mandatario argentino calificara de “ladrón y mentiroso” al presidente de Brasil.
El cruce se produjo en las redes sociales, después de que Lula mencionara la situación económica argentina durante el último debate televisivo con el candidato derechista Flávio Bolsonaro, en la recta final de la elección presidencial brasileña.
Durante el intercambio en TV Globo, Lula cuestionó la propuesta política de su adversario y la comparó con el modelo económico impulsado por Milei en Argentina.
“En Argentina, la pobreza llegó al 40%. El pueblo está comiendo carne de burro. Usted dijo que quiere un modelo igual al de Milei”, sostuvo el presidente brasileño al dirigirse a Flávio Bolsonaro.
La afirmación provocó una respuesta directa de Milei, quien replicó un mensaje publicado en X por el economista Antonio Aracre. En esa publicación se reproducían las declaraciones de Lula junto con un cuadro referido al consumo de carne.
A partir de ese contenido, el jefe de Estado argentino lanzó una dura acusación contra su par brasileño y apuntó también contra su equipo de comunicación.
“LULA LADRÓN Y MENTIROSO”, escribió Milei en el comienzo de su mensaje. Luego, sostuvo que el entorno del mandatario brasileño debería evitar utilizar información que, según denunció, fue elaborada para perjudicar a sus adversarios políticos.
LULA LADRÓN Y MENTIROSO Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO!— Javier Milei (@JMilei) October 24, 2026
“Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO!”, agregó.