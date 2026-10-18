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San Martín de Tucumán lo dio vuelta y le ganó 3 a 2 a Midland en La Ciudadela

EL SANTO. San Martín de Tucumán enfrenta a Midland en LA CIUDADELA.
EL SANTO. San Martín de Tucumán enfrenta a Midland en LA CIUDADELA. OSVALDO RIPOLL/LAGACETA

El equipo visitante ganaba 2 a 0. A los 32 minutos de segundo tiempo, San Martín descontó. A los 39 marcó el empate. Y a los 47 se puso arriba.

Por Redacción Deportes Hace 1 Hs
20:51 hs

Video: así fue el agónico gol de la victoria

20:33 hs

Fin del Partido: ganó el "Santo"

20:32 hs

47' Gooool de San Martín de Tucumán

El "Santo" lo dio vuelta en tiempo de descuento. Bruno Cabrera en la penúltima del partido dice que el Santo vence a Midland. 

20:21 hs

39' Gol de San Martín de Tucumán

Cabrera marcó el 2 a 2 en La Ciudadela

20:17 hs

San Martín casi marca el empate

20:17 hs

32' Gol de San Martín de Tucumán

Golazo de zurda de Matías “Caco” García para descontar en La Ciudadela.

19:59 hs

Midland más cerca del tercero que San Martín del primero

19:58 hs

11' Midland marca el 2 a 0.

Jeremías Perales Amos fue el autor del gol. San Martín de Tucumán se hunde en su impotencia. 

19:44 hs

Video: así fue el gol de Midland

19:40 hs

Arranca el segundo tiempo

19:23 hs

Fin del primer tiempo: San Martín pierden en La Ciudadela

19:22 hs

San Martín lo tuvo al final del primero tiempo

19:20 hs

Tiempo cumplido en el primer tiempo: se jugarán tres extras

19:18 hs

Midland más cerca del segundo que el "Santo" del empate

19:05 hs

Gol de Midland

El equipo visitante se impone por un gol en La Ciudadela

19:05 hs

30' Segundo lesionado en San Martín de Tucumán: se retira Cisnero

18:54 hs

La foto con las madres, antes del inicio del partido

La foto con las madres, antes del inicio del partido
18:50 hs

Mauro Verón se retiró lesionado en el Santo

Diego Diellos entró como remplazo

18:38 hs

El travesaño le dijo "no" al primer gol del "Santo"

A los dos minutos del arranque, el equipo local estuvo muy cerca de abrir el marcador. 

18:35 hs

Arrancó el partido en La Ciudadela

18:30 hs

Los 11 del visitante

Los 11 del visitante
18:21 hs

Equipo confirmado

Equipo confirmado
17:48 hs

Los jugadores del Santo ya están en La Ciudadela

Los jugadores del Santo ya están en La Ciudadela
17:36 hs

Gesto y agradecimiento

"El Club Atlético Ferrocarril Midland y su presidente Agustín Orion quieren agradecer a Atlético Tucumán y a su presidente Mario Leito por el trato y las instalaciones brindadas para el entrenamiento de nuestro plantel profesional en Tucumán".

Gesto y agradecimiento
17:20 hs

El detalle por el Día de la Madre en las remeras del "Santo"

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán y Midland se enfrentarán este domingo, a las 18.30, por la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará en el Estadio La Ciudadela. 

El partido se podrá ver en vivo en la Argentina a través de la plataforma LPF Play, el sitio oficial de la AFA. Para ver el encuentro de la Primera Nacional 2026 hay que crear un usuario dentro de la app y contratar el Plan Plus, que tiene un valor de $15.000 mensual.

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