San Martín de Tucumán lo dio vuelta y le ganó 3 a 2 a Midland en La Ciudadela

Video: así fue el agónico gol de la victoria
VAMOS A PELEAR HASTA EL FINAL A LO SAN MARTÍN https://t.co/Uod1YMu1A5— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 18, 2026
Fin del Partido: ganó el "Santo"
47' Gooool de San Martín de Tucumán
El "Santo" lo dio vuelta en tiempo de descuento. Bruno Cabrera en la penúltima del partido dice que el Santo vence a Midland.
39' Gol de San Martín de Tucumán
Cabrera marcó el 2 a 2 en La Ciudadela
San Martín casi marca el empate
32' Gol de San Martín de Tucumán
Golazo de zurda de Matías “Caco” García para descontar en La Ciudadela.
Midland más cerca del tercero que San Martín del primero
11' Midland marca el 2 a 0.
Jeremías Perales Amos fue el autor del gol. San Martín de Tucumán se hunde en su impotencia.
Video: así fue el gol de Midland
https://t.co/qyTATcibCt— Club Atlético Ferrocarril Midland (@PrensaMidland) October 18, 2026
Arranca el segundo tiempo
Fin del primer tiempo: San Martín pierden en La Ciudadela
San Martín lo tuvo al final del primero tiempo
Tiempo cumplido en el primer tiempo: se jugarán tres extras
Midland más cerca del segundo que el "Santo" del empate
Gol de Midland
El equipo visitante se impone por un gol en La Ciudadela
30' Segundo lesionado en San Martín de Tucumán: se retira Cisnero
La foto con las madres, antes del inicio del partido
Mauro Verón se retiró lesionado en el Santo
Diego Diellos entró como remplazo
El travesaño le dijo "no" al primer gol del "Santo"
A los dos minutos del arranque, el equipo local estuvo muy cerca de abrir el marcador.
Arrancó el partido en La Ciudadela
Los 11 del visitante
Equipo confirmado
Los jugadores del Santo ya están en La Ciudadela
Gesto y agradecimiento
"El Club Atlético Ferrocarril Midland y su presidente Agustín Orion quieren agradecer a Atlético Tucumán y a su presidente Mario Leito por el trato y las instalaciones brindadas para el entrenamiento de nuestro plantel profesional en Tucumán".
El detalle por el Día de la Madre en las remeras del "Santo"
#PrimeraNacional Un día especial Con detalles en honor al día de la madre, La Ciudadela ya se encuentra preparada para el partido entre el Santo y Midland. #VamosCiudadela https://t.co/vF4Ge4zo4n— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 18, 2026
Lo que tenés que saber
San Martín de Tucumán y Midland se enfrentarán este domingo, a las 18.30, por la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará en el Estadio La Ciudadela.
El partido se podrá ver en vivo en la Argentina a través de la plataforma LPF Play, el sitio oficial de la AFA. Para ver el encuentro de la Primera Nacional 2026 hay que crear un usuario dentro de la app y contratar el Plan Plus, que tiene un valor de $15.000 mensual.