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Derrumbe en la ruta 307: se desprendieron piedras y obstruyeron parte de la calzada

El desprendimiento de piedras se produjo entre los kilómetros 34 y 35, en la zona de Santa Lucía. Personal policial y de Vialidad trabaja en el lugar para señalizar el sector y prevenir riesgos para los conductores.

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Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Un desprendimiento de piedras obstruyó parcialmente la calzada de la ruta provincial 307, en el tramo comprendido entre los kilómetros 34 y 35, en jurisdicción de Santa Lucía, y generó una situación de riesgo para quienes circulan por la zona.

El episodio fue advertido este sábado por la Policía. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, efectivos de la zona y personal de la Dirección Provincial de Vialidad se dirigieron al lugar para realizar tareas de señalización y advertir a los conductores sobre el peligro.

La presencia de piedras sobre parte de la calzada puede dificultar el tránsito, por lo que se recomienda circular con precaución al atravesar ese sector de la ruta.

Hasta el momento, no se informó cuánto tiempo demandarán las tareas para despejar la calzada.

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