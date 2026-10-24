Sin ideas y entre polémicas: las claves de la derrota de San Martín frente a Quilmes

Hay partidos en los que la táctica parece quedar en un segundo plano. En los que la necesidad, el ímpetu y la adrenalina se imponen, y las estrategias terminan siendo palabras que se lleva el viento. La derrota de San Martín contra Quilmes tuvo bastante de eso: el “Santo”, por su urgencia de sumar para ingresar al Reducido; el “Cervecero”, por la necesidad de salvarse del descenso. Lo cierto es que ninguno pareció tener demasiado claro a qué jugar, qué plan seguir ni qué hacer cuando la pelota llegaba a sus pies.