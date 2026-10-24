Los Pumas viajaron a Londres con dos nuevos entrenadores y la preocupación por Santiago Carreras

Los Pumas comenzaron su preparación para la ventana internacional de noviembre con una preocupación importante. El seleccionado argentino, encabezado por Felipe Contepomi, emprendió viaje desde Buenos Aires hacia Londres para realizar un campamento de entrenamiento entre el 26 y el 28 de octubre. Sin embargo, la atención está puesta en la evolución de Santiago Carreras, quien sufrió una molestia en una rodilla durante su último partido con Bath, en la Premiership inglesa.