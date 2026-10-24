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Los Pumas viajaron a Londres con dos nuevos entrenadores y la preocupación por Santiago Carreras

El seleccionado argentino realizará una concentración entre el 26 y el 28 de octubre para preparar la ventana internacional de noviembre. Mario Ledesma regresa al cuerpo técnico y Shaun Edwards se incorpora como especialista defensivo, mientras esperan conocer la gravedad de la lesión del jugador de Bath.

TODO LISTO PARA LA GIRA EUROPEA. Contepomi convocó a la mayoría de las figuras de Los Pumas.
TODO LISTO PARA LA GIRA EUROPEA. Contepomi convocó a la mayoría de las figuras de Los Pumas.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los Pumas viajaron a Londres para entrenar del 26 al 28 de octubre y preparar la ventana de noviembre, atentos a la lesión de rodilla de Santiago Carreras.
  • La gira suma el regreso de Mario Ledesma al cuerpo técnico y la llegada del especialista defensivo Shaun Edwards, mientras esperan los estudios médicos sobre Carreras.
  • Argentina enfrentará en noviembre a Irlanda, Italia y Francia, buscando consolidar su funcionamiento táctico y defensivo de cara al Mundial de Australia 2027.
Resumen generado con IA

Los Pumas comenzaron su preparación para la ventana internacional de noviembre con una preocupación importante. El seleccionado argentino, encabezado por Felipe Contepomi, emprendió viaje desde Buenos Aires hacia Londres para realizar un campamento de entrenamiento entre el 26 y el 28 de octubre. Sin embargo, la atención está puesta en la evolución de Santiago Carreras, quien sufrió una molestia en una rodilla durante su último partido con Bath, en la Premiership inglesa.

El back argentino terminó con problemas físicos el encuentro disputado el viernes y deberá someterse a estudios médicos para determinar el alcance de la lesión. Por el momento, no existe un diagnóstico definitivo y el cuerpo técnico espera conocer los resultados antes de evaluar su disponibilidad para los próximos compromisos internacionales.

La situación genera inquietud debido a la importancia de Carreras dentro de la estructura del seleccionado, tanto por su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones como por su experiencia internacional.

El regreso de Ledesma y una incorporación de jerarquía

La concentración en Londres también marcará el inicio de una nueva etapa dentro del cuerpo técnico argentino.

Mario Ledesma regresará a Los Pumas después de poco más de cuatro años de su salida como head coach. En esta oportunidad, el exentrenador principal asumirá como responsable del scrum, en reemplazo de Andrés Bordoy.

A su incorporación se suma la del inglés Shaun Edwards, quien trabajará específicamente en el sistema defensivo.

Edwards cuenta con una extensa trayectoria internacional y participó en la conquista de siete títulos del Seis Naciones: cuatro con Gales y tres con Francia. Su llegada forma parte del proceso de preparación del seleccionado argentino hacia el Mundial de Australia 2027.

Los próximos desafíos de Argentina

La delegación que partió desde Buenos Aires incluye a jugadores como Pablo Matera, Tomás Lavanini, Agustín Moyano y Francisco Sánchez Valarolo. Una vez en Inglaterra, se reunirán con los integrantes del plantel que compiten en las principales ligas europeas.

El campamento permitirá trabajar aspectos tácticos y físicos antes de que Contepomi confirme la lista definitiva para la competencia.

Argentina afrontará tres encuentros durante noviembre. El primero será frente a Irlanda, el 6 de noviembre. Posteriormente, se medirá con Italia, el 14, y Francia, el 21.

La participación en el Nations Championship se completará con un cuarto compromiso, previsto entre el 27 y el 29 de noviembre, frente al seleccionado europeo que finalice en la misma posición de la tabla.

Con un cuerpo técnico renovado y cuatro partidos por delante, Los Pumas buscarán consolidar su funcionamiento de cara al Mundial 2027. Mientras tanto, la principal incógnita pasa por la recuperación de Santiago Carreras y su posible participación en la ventana internacional.

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