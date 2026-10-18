Los Naranjitas cayeron ante Buenos Aires en el Argentino M17: cuándo y contra quién jugarán las semifinales

Los Naranjitas cerraron la fase de grupos del Campeonato Argentino Juvenil M17 con una derrota. En el duelo que definía el primer puesto de la Zona 1, el seleccionado tucumano cayó 33-8 ante Buenos Aires, en las instalaciones del Buenos Aires Cricket & Rugby Club, y perdió la oportunidad de finalizar como líder. Sin embargo, el resultado no modificó su clasificación a semifinales, que ya había conseguido anticipadamente. Ahora, el equipo deberá dar vuelta la página y prepararse para disputar la etapa decisiva del certamen ante su gente.
El encuentro representaba una prueba exigente frente a uno de los principales candidatos al título. Buenos Aires, campeón de las ediciones 2024 y 2025, consiguió una victoria contundente que le permitió quedarse con el liderazgo de la zona y completar la primera fase con puntaje ideal. Para Tucumán, en cambio, el resultado dejó aspectos por corregir antes de afrontar una etapa en la que ya no habrá margen de error.
Más allá de la diferencia en el marcador, el seleccionado provincial tiene motivos para mantener la ilusión. Los Naranjitas habían comenzado el campeonato con una victoria por 29-19 frente a Córdoba y posteriormente superaron 59-22 a Uruguay. Esos resultados les permitieron asegurarse la clasificación antes de la última jornada. Ahora, el desafío será recuperar el nivel que mostraron en sus primeras presentaciones.
Para este compromiso, el plantel contó con 26 convocados. Universitario aportó seis jugadores: Emiliano Juárez Vallejo, Felipe Bustamante, Santiago Toscano, Mariano Pereira, Isaac O’Gorman y Gaspar Chiappini. Cardenales tuvo cinco representantes: Omar Valdez, Victoriano Jorgensen, Ignacio Amatto, Matías Rodríguez y Joaquín Rodríguez Córdoba. Por su parte, Lawn Tennis contó con Benjamín Rizza, Nicolás Ortega, Gonzalo Chehin y Augusto Grandi.
Tucumán Rugby estuvo representado por Juan Martín Buffo, Benjamín Girola y Gastón López González, mientras que Jockey Club de Tucumán aportó a Santiago Feijoo, Tomás García Biagosch y Clemente Díaz Alvillos. La nómina se completó con Lisandro Pérez Palumbo y Álvaro Zuco, de Natación y Gimnasia; Francisco Agüero y Fabricio Cuezzo, de Los Tarcos; y Bautista González Ponce, de Huirapuca.
Cuándo juegan Los Naranjitas las semifinales del Argentino M17
Tras completarse la tercera jornada, quedaron definidos los cuatro semifinalistas de la Zona Campeonato. Buenos Aires, que terminó primero en su grupo, enfrentará a Cuyo, mientras que Los Naranjitas tendrán como rival a Rosario, que consiguió una contundente victoria por 39-19 ante Santafesina.
Ambos encuentros se disputarán el 11 de noviembre, cuando comience la etapa denominada "Concentrado", que tendrá como sede San Miguel de Tucumán. Las finales están programadas para el 15 de noviembre, por lo que los seleccionados clasificados tendrán varias semanas para preparar sus próximos compromisos.
En los otros resultados de la Zona Campeonato, Cordobesa venció 15-5 a Uruguay y Cuyo superó 31-19 a Salta. Además, quedaron establecidos los cruces entre Cordobesa y Santafesina, y entre Salta y Uruguay, correspondientes a la definición de las restantes posiciones.
En la Zona Ascenso, Entrerriana derrotó 41-38 a Alto Valle y Mar del Plata superó 22-14 a Sanjuanina. Todavía restan disputarse los encuentros entre Chile y Oeste, previsto para el 24 de octubre, y Nordeste frente a Austral, que fue reprogramado sin fecha confirmada.
Para Los Naranjitas, el desafío inmediato será aprovechar las próximas semanas para corregir errores y recuperar confianza. La derrota ante Buenos Aires significó un llamado de atención, pero el objetivo principal permanece intacto: pelear por el título argentino y hacerlo frente al público tucumano.