Los Naranjitas cayeron ante Buenos Aires en el Argentino M17: cuándo y contra quién jugarán las semifinales

Los Naranjitas cerraron la fase de grupos del Campeonato Argentino Juvenil M17 con una derrota. En el duelo que definía el primer puesto de la Zona 1, el seleccionado tucumano cayó 33-8 ante Buenos Aires, en las instalaciones del Buenos Aires Cricket & Rugby Club, y perdió la oportunidad de finalizar como líder. Sin embargo, el resultado no modificó su clasificación a semifinales, que ya había conseguido anticipadamente. Ahora, el equipo deberá dar vuelta la página y prepararse para disputar la etapa decisiva del certamen ante su gente.